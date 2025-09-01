Juve, è ufficiale l'arrivo di Zhegrova dal Lille: le cifre dell'operazione

Dopo l'arrivo in Italia nell'ultimo giorno di mercato per le visite e la firma, Edon Zhegrova è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. Ala kosovara classe 1999, arriva dal Lille.
Juventus, ufficiale l'arrivo di Zhegrova dal Lille
Questo il comunicato apparso sul sito del club bianconero: "La Juventus dà il benvenuto a Edon Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, classe 1999, arriva in bianconero a titolo definitivo, firmando un contratto che lo lega alla Juventus fino 2030".
Le cifre dell'operazione
Di seguito, invece, le cifre ufficiali dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".