Juve, è ufficiale l'arrivo di Zhegrova dal Lille: le cifre dell'operazione

L'esterno kosovaro approda in bianconero: i dettagli del contratto e dell'affare con i francesi
Juve, è ufficiale l'arrivo di Zhegrova dal Lille: le cifre dell'operazione
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo l'arrivo in Italia nell'ultimo giorno di mercato per le visite e la firma, Edon Zhegrova è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus. Ala kosovara classe 1999, arriva dal Lille.

Juventus, ufficiale l'arrivo di Zhegrova dal Lille

Questo il comunicato apparso sul sito del club bianconero: "La Juventus dà il benvenuto a Edon Zhegrova. L’esterno offensivo kosovaro, classe 1999, arriva in bianconero a titolo definitivo, firmando un contratto che lo lega alla Juventus fino 2030".

Le cifre dell'operazione

Di seguito, invece, le cifre ufficiali dell'operazione: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società LOSC Lille per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edon Zhegrova, a fronte di un corrispettivo di € 14,3 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,2 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

 

 

 

