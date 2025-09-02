Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Openda: “Quando ho saputo della Juve non ho dormito”

Il nuovo acquisto bianconero si presenta e appare carico in vista dell’inizio: “Serie A difficile, ma sono pronto”
1 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Emozione e ambizione nelle prime parole di Luis Openda, il nuovo attaccante bianconero presentato oggi ai canali ufficiali della Juve. Arrivato dal Lipsia nell’ultimo giorno di mercato, il classe 2000 non ha nascosto l’entusiasmo per l’inizio di questa nuova avventura in Italia. “Sono felicissimo, quando ho saputo di poter venire alla Juve non ho nemmeno dormito. Le strutture sono bellissime, qui c’è tutto per rendere al meglio”.

Openda racconta le sue caratteristiche

"I miei punti di forza sono la velocità e la potenza, spero di metterle a disposizione della squadra e di segnare tanti gol. La Serie A? So che non è un campionato facile, ci sono ottime squadre e difese molto forti. Ma sono felice e non vedo l’ora di esordire con questa maglia”. L’attesa per il suo debutto è già altissima, e i bianconeri sperano che il nuovo numero d’attacco possa diventare presto un protagonista della stagione.

