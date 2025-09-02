Lista Champions Juve, quattro sorprese e la decisione su Milik 

Ufficializzata la lista consegnata dalla Juventus alla Uefa con i nomi dei giocatori bianconeri che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Ci sono, ovviamente, i neo-acquisti Openda e Zeghrova. Escluso Milik. Nella Lista B, oltre a Yildiz e Rouhi, sono stati inseriti i giovani Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez.
Lista Champions Juve, tutti i nomi
LISTA A
- 1 Perin
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 5 Locatelli
- 6 Kelly
- 7 Conceicao
- 8 Koopmeiners
- 9 Vlahovic
- 11 Zhegrova
- 15 Kalulu
- 16 Di Gregorio
- 17 Adzic
- 18 Kostic
- 19 Thuram
- 20 Openda
- 21 Miretti
- 22 Mckennie
- 23 Pinsoglio
- 24 Rugani
- 25 Joao Mario
- 27 Cambiaso
- 30 David
- 32 Cabal
LISTA B
- 10 Yildiz
- 40 Rouhi
- 41 Gil Pouche
- 42 Scaglia
- 43 Fuscaldo
- 47 Martinez