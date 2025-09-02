Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Lista Champions Juve, quattro sorprese e la decisione su Milik 

Comunicati i nomi dei giocatori che prenderanno parte alla Fase Campionato con i bianconeri: le scelte di Tudor
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Ufficializzata la lista consegnata dalla Juventus alla Uefa con i nomi dei giocatori bianconeri che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Ci sono, ovviamente, i neo-acquisti Openda e Zeghrova. Escluso Milik. Nella Lista B, oltre a Yildiz e Rouhi, sono stati inseriti i giovani Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez.

Lista Champions Juve, tutti i nomi

LISTA A

  • 1 Perin
  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 5 Locatelli
  • 6 Kelly
  • 7 Conceicao
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Vlahovic
  • 11 Zhegrova
  • 15 Kalulu
  • 16 Di Gregorio
  • 17 Adzic
  • 18 Kostic
  • 19 Thuram
  • 20 Openda
  • 21 Miretti
  • 22 Mckennie
  • 23 Pinsoglio
  • 24 Rugani
  • 25 Joao Mario
  • 27 Cambiaso
  • 30 David
  • 32 Cabal

LISTA B

  • 10 Yildiz
  • 40 Rouhi
  • 41 Gil Pouche
  • 42 Scaglia
  • 43 Fuscaldo
  • 47 Martinez

