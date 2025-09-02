Lista Champions Juve, quattro sorprese e la decisione su Milik 

Ufficializzata la lista consegnata dalla Juventus alla Uefa con i nomi dei giocatori bianconeri che prenderanno parte alla prima fase della prossima edizione della Champions League. Ci sono, ovviamente, i neo-acquisti Openda e Zeghrova. Escluso Milik. Nella Lista B, oltre a Yildiz e Rouhi, sono stati inseriti i giovani Gil Puche, Scaglia, Fuscaldo e Martinez.