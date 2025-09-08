Infortunio per Conceicao: lascia il ritiro del Portogallo ed è in dubbio per Juve-Inter

BUDAPEST (UNGHERIA) - Importante defezione per il Portogallo: la nazionale lusitana dovrà fare a meno di Francisco Conceicao per la sfida contro l'Ungheria, in programma domani (martedì 9 settembre) a Budapest e valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Problemi muscolari per l'ex Porto che ha già lasciato il ritiro della nazionale come annunciato, in una nota, dalla Federcalcio portoghese. La notizia preoccupa e non poco anche la Juventus e il suo allenatore, Igor Tudor, che rischia di dover rinunciare all'esterno offensivo lusitano classe 2002 in vista del derby d'Italia contro l'Inter, in programma all'Allianz Stadium di Torino sabato 13 settembre (calcio d'inizio alle ore 18).
Juve, Conceicao ko: il comunicato della Federcalcio portoghese
"Francisco Conceicao ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l'Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF", si legge nella nota diramata dalla Federcalcio lusitana. Conceicao - in panchina nel precedente match di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Armenia - aveva lavorato a parte rispetto ai compagni per precauzione, dopo essere uscito acciaccato dal match del 'Ferraris' contro il Genoa. Il giocatore è ora atteso in Italia per sottoporsi a tutti i controlli di rito e valutare i tempi di recupero.