Infortunio per Conceicao: lascia il ritiro del Portogallo ed è in dubbio per Juve-Inter

BUDAPEST (UNGHERIA) - Importante defezione per il Portogallo : la nazionale lusitana dovrà fare a meno di Francisco Conceicao per la sfida contro l' Ungheria , in programma domani (martedì 9 settembre) a Budapest e valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Problemi muscolari per l'ex Porto che ha già lasciato il ritiro della nazionale come annunciato, in una nota, dalla Federcalcio portoghese . La notizia preoccupa e non poco anche la Juventus e il suo allenatore, Igor Tudor , che rischia di dover rinunciare all'esterno offensivo lusitano classe 2002 in vista del derby d'Italia contro l'Inter , in programma all' Allianz Stadium di Torino sabato 13 settembre (calcio d'inizio alle ore 18).

Juve, Conceicao ko: il comunicato della Federcalcio portoghese

"Francisco Conceicao ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l'Ungheria dalla Direzione Salute e Prestazioni della FPF", si legge nella nota diramata dalla Federcalcio lusitana. Conceicao - in panchina nel precedente match di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l'Armenia - aveva lavorato a parte rispetto ai compagni per precauzione, dopo essere uscito acciaccato dal match del 'Ferraris' contro il Genoa. Il giocatore è ora atteso in Italia per sottoporsi a tutti i controlli di rito e valutare i tempi di recupero.