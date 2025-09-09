La Juve allo Stadium: quanto hanno incassato dal 2011 i bianconeri con lo stadio di proprietà. E i punti… 

Quattordici anni di Stadium. Ieri l’Allianz ha festeggiato il compleanno numero 14 dalla sua inaugurazione, avvenuta l’8 settembre 2011; una storia fatta di vittorie, di innovazione e di futuro. La Juve infatti ha aperto una strada, quella degli impianti di proprietà, moderni, fruibili sette giorni su sette anche per attività diverse da quelle del core business calcistico, e ha integrato lo stadio in un sistema che comprende anche JMuseum e JMedical e, a poca distanza, il centro sportivo della Continassa e il JHotel. Lo Stadium è diventato presto un fattore fondamentale per i successi della Signora che proprio nella prima stagione giocata nella nuova arena, 2011-12, ha iniziato il ciclo d’oro dei nove scudetti consecutivi. Da Juve-Parma 4-1 dell’11 settembre 2011, i bianconeri hanno disputato 363 partite tra tutte le competizioni vincendone 268, il 73,8%. In pratica, i tre quarti del totale. Coincidenza, l’ultimo successo in ordine di tempo è stato ancora contro il Parma, lo scorso 24 agosto, all’esordio in campionato. In Serie A, la Juve ha già sfondato quota 200 successi: sono 203 per l’esattezza, sulle 267 partite disputate (più 46 pareggi e 18 sconfitte). La storia racconta che per tre volte - 2011/12, 2013/14 e 2016/17 - la Signora è rimasta imbattuta in casa per l’intera stagione e in altre quattro occasioni - 2014/15, 2015/16, 2019/20 e 2023/24 - è stata quasi perfetta, incassando soltanto una sconfitta lungo tutto il cammino. Non solo: qui ha stabilito lo storico record dei 102 nel campionato 2013-14 e la striscia di 33 successi di fila (tra il 4 ottobre 2015, 3-1 al Bologna, e il 23 aprile 2017 con il 4-0 sul Genoa).