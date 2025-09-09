La Juve allo Stadium: quanto hanno incassato dal 2011 i bianconeri con lo stadio di proprietà. E i punti… 

Quattordici anni di Stadium. Ieri l’Allianz ha festeggiato il compleanno numero 14 dalla sua inaugurazione, avvenuta l’8 settembre 2011; una storia fatta di vittorie, di innovazione e di futuro. La Juve infatti ha aperto una strada, quella degli impianti di proprietà, moderni, fruibili sette giorni su sette anche per attività diverse da quelle del core business calcistico, e ha integrato lo stadio in un sistema che comprende anche JMuseum e JMedical e, a poca distanza, il centro sportivo della Continassa e il JHotel. Lo Stadium è diventato presto un fattore fondamentale per i successi della Signora che proprio nella prima stagione giocata nella nuova arena, 2011-12, ha iniziato il ciclo d’oro dei nove scudetti consecutivi. Da Juve-Parma 4-1 dell’11 settembre 2011, i bianconeri hanno disputato 363 partite tra tutte le competizioni vincendone 268, il 73,8%. In pratica, i tre quarti del totale. Coincidenza, l’ultimo successo in ordine di tempo è stato ancora contro il Parma, lo scorso 24 agosto, all’esordio in campionato. In Serie A, la Juve ha già sfondato quota 200 successi: sono 203 per l’esattezza, sulle 267 partite disputate (più 46 pareggi e 18 sconfitte). La storia racconta che per tre volte - 2011/12, 2013/14 e 2016/17 - la Signora è rimasta imbattuta in casa per l’intera stagione e in altre quattro occasioni - 2014/15, 2015/16, 2019/20 e 2023/24 - è stata quasi perfetta, incassando soltanto una sconfitta lungo tutto il cammino. Non solo: qui ha stabilito lo storico record dei 102 nel campionato 2013-14 e la striscia di 33 successi di fila (tra il 4 ottobre 2015, 3-1 al Bologna, e il 23 aprile 2017 con il 4-0 sul Genoa).
GIOCA ORA AL FANTACUP: con voti ufficiali e probabili formazioni di Fantacalcio®
Juve, cascata di milioni
Lo Stadium negli anni si è evoluto, migliorando sempre i servizi a disposizione degli spettatori, ed è l’unico impianto italiano, tra i dieci candidati, a possedere tutte le caratteristiche e i requisiti Uefa per essere teatro delle partite di Euro 2032, che saranno ospitati da Italia e Turchia. Per l’avvio della stagione 2025-26 inoltre è stata aumentata la capienza con 182 nuovi posti grazie a un lavoro di razionalizzazione e recupero degli spazi. L’Allianz è anche un asset fondamentale per il club: in quattordici anni ha garantito circa 800 milioni di ricavi tra biglietti, hospitality, ricavi no-matchday e punta ad arrivare a quota 100 milioni annui ospitando anche eventi non calcistici, allargando quindi gli orizzonti per una fruizione più ampia e diversificata. Sono in arrivo infatti i concerti: il 13 giugno 2026 canterà Max Pezzali mentre il 27 giugno salirà sul palcoscenico uno juventino doc come Eros Ramazzotti. Non solo, il prossimo 15 novembre sarà di nuovo l’ora della Nazionale italiana di rugby per la sfida con il Sudafrica, a distanza di un anno dallo storico appuntamento con gli All Blacks neozelandesi. Sabato, intanto, lo stadio sarà di nuovo tutto esaurito per il big match con l’Inter e si viaggia verso il sold out pure per l’esordio in Champions League con il Borussia Dortmund di martedì prossimo; già oltre 35 mila biglietti venduti.