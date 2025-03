Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti festeggiano il nipotino: la dedica è dolcissima

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti emozionati per il nipotino Cesare

"Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te - ha scritto Aurora Ramazzotti sul proprio profilo Instagram, a corredo di una foto del piccolo Cesare circaondato da palloncini colorati -. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare". Parole che hanno emozionato nonno Eros, che tra le sue storie Instagram ha poi condiviso la foto postata dalla figlia e festeggiato il nipotino: "Auguri cucciolo Cesare" la sua dedica social.