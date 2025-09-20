Tudor furioso contro arbitro e Var dopo Verona-Juve: "È vergognoso"

"Oggi avrei voluto un altro arbitro". Senza giri di parole. Igor Tudor è fuorioso in diretta ai microfoni di Dazn dopo Verona-Juve 1-1 . Nel mirino la direzione di gara di Rapuano della sezione di Rimini e gli addetti al Var ( Aureliano e Massa ). Contestatissimi due episodi: "Non abbiamo fatto una delle migliori partite, prendiamo questo punto perché non si può sempre vincere, ma i l rigore dato al Verona è una cosa vergognosa , non esiste dare questo rigore, è una regola vergognosa . Joao Mario non vede la palla, come deve fare? Una decisione presa da chi non ha mai giocato a calcio. E c'era il rosso per il fallo su Gatti , io l'ho visto, mi hanno detto che Orban non aveva caricato con il gomito. Se questo non è rosso, veramente... È una vergonga! È una vergogna! Con il Var… Due decisioni, entrambe sbagliate".

Verona-Juve, Tudor: "Così si decidono le partite"

Tudor aveva esorido spiegando: "Volevo che oggi avessimo avuto più energia, ma è un calcio diverso, giocare tre partite in sette giorni non è semplice. Non abbiamo fatto una delle migliori partite. Non voglio parlare degli episodi per accampare scuse, ma così si decidono le partite. Il mancato rosso per la gomitata su Gatti non è una decisione da 80-20, è 100% contro 0".

Tudor: "Abbiamo pregi e difetti, nulla da rimproverare ai ragazzi"

Tudor ha poi aggiunto e concluso: "Questa partita era importante, abbiamo caricato per due giorni. L'energia è mancata perché è così. Non ho niente da dire ai ragazzi, volevano dare tutto, spingere. Qualcuno si è acceso di più, in avanti soprattutto. Dietro hanno retto bene, in mezzo e in avanti si doveva fare meglio. Abbiamo pregi e difetti, non possiamo vincere ogni partita altrimenti sarebbe surreale. Va analizzato tutto quanto. Openda e Zhegrova? Vero, hanno commesso diversi errori tecnici, ma non è che non hanno motivazione. Zhegrova deve lavorare per arrivare a una condizione con cui può fare la differenza. Con Openda e David dobbiamo adattare un sistema diverso. E non possiamo aspettare che Adzic ci risolva ogni partita. Koopmeiners ha fatto discretamente. Abbiamo provato anche a spingere con Openda quinto, non ci siamo riusciti: siamo questi".