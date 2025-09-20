Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tudor furioso contro arbitro e Var dopo Verona-Juve: "È vergognoso"

Lo sfogo in diretta tv per la direzione di gara al Bentegodi: due episodi hanno fatto infurirare il tecnico dei bianconeri
Tudor furioso contro arbitro e Var dopo Verona-Juve: "È vergognoso"
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Oggi avrei voluto un altro arbitro". Senza giri di parole. Igor Tudor è fuorioso in diretta ai microfoni di Dazn dopo Verona-Juve 1-1. Nel mirino la direzione di gara di Rapuano della sezione di Rimini e gli addetti al Var (Aureliano e Massa). Contestatissimi due episodi: "Non abbiamo fatto una delle migliori partite, prendiamo questo punto perché non si può sempre vincere, ma il rigore dato al Verona è una cosa vergognosa, non esiste dare questo rigore, è una regola vergognosa. Joao Mario non vede la palla, come deve fare? Una decisione presa da chi non ha mai giocato a calcio. E c'era il rosso per il fallo su Gatti, io l'ho visto, mi hanno detto che Orban non aveva caricato con il gomito. Se questo non è rosso, veramente... È una vergonga! È una vergogna! Con il Var… Due decisioni, entrambe sbagliate".

Verona-Juve, Tudor: "Così si decidono le partite"

Tudor aveva esorido spiegando: "Volevo che oggi avessimo avuto più energia, ma è un calcio diverso, giocare tre partite in sette giorni non è semplice. Non abbiamo fatto una delle migliori partite. Non voglio parlare degli episodi per accampare scuse, ma così si decidono le partite. Il mancato rosso per la gomitata su Gatti non è una decisione da 80-20, è 100% contro 0".

Tudor: "Abbiamo pregi e difetti, nulla da rimproverare ai ragazzi"

Tudor ha poi aggiunto e concluso: "Questa partita era importante, abbiamo caricato per due giorni. L'energia è mancata perché è così. Non ho niente da dire ai ragazzi, volevano dare tutto, spingere. Qualcuno si è acceso di più, in avanti soprattutto. Dietro hanno retto bene, in mezzo e in avanti si doveva fare meglio. Abbiamo pregi e difetti, non possiamo vincere ogni partita altrimenti sarebbe surreale. Va analizzato tutto quanto. Openda e Zhegrova? Vero, hanno commesso diversi errori tecnici, ma non è che non hanno motivazione. Zhegrova deve lavorare per arrivare a una condizione con cui può fare la differenza. Con Openda e David dobbiamo adattare un sistema diverso. E non possiamo aspettare che Adzic ci risolva ogni partita. Koopmeiners ha fatto discretamente. Abbiamo provato anche a spingere con Openda quinto, non ci siamo riusciti: siamo questi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

La Juve fermata dal VeronaBraccio di Joao Mario, rigore discutibile

Juve, i migliori video