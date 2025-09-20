Verona-Juventus diretta: segui la partita di Serie A LIVE

L'Hellas Verona ospita la Juventus al Bentegodi per il match dellle 18 del sabato della quarta giornata di Serie A . I gialloblù di Paolo Zanetti sono alla ricerca della prima vittora in campionato mentre i bianconeri di Igor Tudor (ex allenatore dei veneti nella stagione 21/22) sono a punteggio pieno in classifica insieme al Napoli con nove punti. Il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League ha sicuramente caricato la Juve, che contro il Verona ha vinto sei delle ultime sette sfide in campionato, registrando sei clean sheet nel periodo con uno score di 12-2. Segui la diretta del match, con pre e post partita e le parole dei protagonisti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

18:01

L'omaggio a Matteo Franzoso

Un minuto di raccoglimento per ricordare lo sciatore italiano scomparso recentemente in un incidente con gli sci in Cile

18:01

Gli arbitri di Verona-Juve

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Khaled Bahri (Sez. AIA di Sassari)

IV uomo: Andrea Calzavara (Sez. AIA di Varese)

VAR: Gianluca Aureliano (Sez. AIA di Bologna)

AVAR: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

17:57

Squadre in campo

Verona e Juve si schierano sul rettangolo verde per l'Inno della Serie A

17:52

Tudor: "Grande emozione tornare a Verona! Su Conceicao..."

"Io sono concentrato sulla partita. A Verona ho vissuto una bellissima annata in una bellissima città. Ora c'è questa partita molto importante da fare al massimo. Il Verona in casa è sempre un avversario difficile. Bisogna essere bravi su tutto, i dettagli, bisogna attaccare bene e difendere bene. È la terza di fila dopo due gare dove abbiamo speso tanto. Oggi è una grande prova perché vogliamo andare con la stessa voglia messa con Inter e Borussia. Conceicao? Sta bene, ha fatto due-tre allenamenti, vedremo quanti minuti avrà"

17:45

Zanetti prima del match a Dazn

"Quella con la Cremonese era la prima partita che giocavamo in casa e abbiamo dato una grande risposta di carattere e di qualità ed era quello che la nostra gente voleva vedere. Abbiamo bisogno sempre dei nostri tifosi. Siamo all'inizio del percorso e dobbiamo capire chi siamo. Ci mancano due punti che abbiamo lasciato dopo una prestazione fantastica, quindi stasera dobbiamo inseguire di nuovo una grande prestazione. Giovane è molto intelligente, ha fame e talento e sta entrando nei meccanismi della squadra. Gli è mancato solamente il gol"

17:40

Tudor si affida a Yldiz

Dopo la rete contro l'Inter nel match più recente, Kenan Yildiz potrebbe segnare in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. Tutte le cinque reti del fantasista turco nel torneo nell'anno solare 2025 sono arrivate nel 1° tempo e solo Scott McTominay e Mateo Retegui (sette entrambi) hanno fatto meglio nella prima frazione di gioco nel periodo - a cinque anche Assane Diao

17:30

Juve, lo strano caso di Vlahovic: da indesiderato a salvatore, cosa cambia per il futuro

Consumare preferibilmente entro la data di scadenza. Vlahovic meglio di un antipiretico. È il medicinale di Tudor. Ha fatto passare la febbre alla Juve con lo stesso effetto di una pasticca, entra e segna, aggiustando i risultati. Era successo con il Parma e il Genoa in campionato...

LEGGI L'APPROFONDIMENTO

17:25

Juve, difesa colabrodo e la crisi di Koopmeiners: i segnali da non sottovalutare per il futuro

Il cuore, l'orgoglio, la rinascita di Vlahovic e i gol di Kelly. Ma le notizie buone per la Juve finiscono qui. Perché c'è anche un campanello d'allarme da non sottovalutare: 7 gol subiti in due partite e la crisi infinita di Koopmeiners. Va detto che quando affronti Inter o Borussia Dortmund non puoi pensare di prendere punti senza passare indenne, ma la tenuta mentale e difensiva della squadra di Tudor è un segnale preoccupante per il futuro...

LEGGI LA NEWS

17:17

Juve, Tudor: "Emozionante tornare a Verona. Piena fiducia in Di Gregorio, tanta scorrettezza su Kelly"

Reduce dalle due partite folli contro Inter e Borussia Dortmund, la Juventus va alla ricerca dell'equilibrio. Nonostante le grandi emozioni vissute nelle ultime due partite, Tudor vuole ristabilire l'ordine che lo aveva contraddistinto nelle precedenti uscite. E vuole farlo da una gara in trasferta a lui cara. Infatti i bianconeri sfidano al Bentegodi il Verona per la quarta giornata di campionato. Con i gialloblù, l'allenatore croato ha vissuto la sua prima esperienza in Serie A e l'ha ricordata così: "Bellissima esperienza in una città meravigliosa. Mi sono divertito, avevamo fatto bene e sarà bello tornare. Ringrazio il mio ex presidente Setti, con lui e D'Amico abbiamo fatto una bellissima annata". Sulla partita ha aggiunto: "Le ultime due partite le abbiamo già dimenticate. C'è grande focus su questa. Non ci sono scuse e alibi, bisogna andare à e fare una partita seria per prendere quello che vogliamo prendere. Bisogna lavorare sulla testa, si vince con la voglia. A loro ho detto che se facciamo le partite al 100% possiamo vincere, se la abbassiamo a 90% soffriamo con tutti"...

LEGGI LE PAROLE IN CONFERENZA

17:14

Hellas, la statistica che sorride al Verona

L'Hellas Verona ha vinto 12 delle 34 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (12 N, 10 P) e contro nessuna squadra vanta più successi interni nel torneo (12 anche contro Napoli e Sampdoria). In più, solo contro il Bologna (13) gli scaligeri hanno pareggiato più partite interne che contro i bianconeri (12, al pari della Roma) nel massimo campionato

17:08

Hellas Verona: le scelte ufficiali di Zanetti

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Orban, Giovane

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Sarr, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, De Battisti, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

17:07

Juve, la formazione ufficiale

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yldiz; Vlahovic

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Bremer, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Rugani, David, Cabal

Allenatore: Igor Tudor