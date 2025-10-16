Mentre si cerca un direttore sportivo , arriva un fulmine a ciel sereno in casa Juventus : la Uefa ha aperto un procedimento sui bianconeri per delle possibili violazioni del Fair Play Finanziario . Lo ha reso noto lo stesso club con una nota ufficiale all'interno del fascicolo legato al bilancio al 30 giugno 2025. Nella nota la Juve scrive che, se verranno trovate irregolarità, ciò "potrebbe dare origine a una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni Uefa)". Si attende l'esito definitivo in primavera.

Juve, Uefa apre procedimento per il Fair Play Finanziario

Queste la nota ufficiale della Juve: "Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025. L’esito di tale procedimento è atteso per la primavera del 2026". Il procedimento riguarderà anche le prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA.