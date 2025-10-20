Tudor e la Juve, ora è crisi vera: va peggio di Thiago Motta. Non è a rischio ma Real Madrid e Lazio possono decidere tanto
Sprofondo Juve. Era meglio quando andava peggio. Un punto in meno dopo 7 giornate rispetto a Thiago Motta. Fermata Como San Giovanni, cartellino timbrato da Kempf e Nico Paz. Tudor ha finito di pareggiare perdendo l’imbattibilità stagionale, agganciato da Fabregas al sesto posto, a quota 12. La Signora in campionato non usciva sconfitta da aprile (0-1 a Parma), l’unico ko nel cammino accidentato verso la qualificazione Champions. Questa volta le prospettive sono diverse. L’ultimo successo risale al 13 settembre, 4-3 con l’Inter grazie al colpo di Adzic a tempo scaduto. La crisi è aperta. Ieri neppure un tiro nello specchio nei primi 45 minuti, quando i bianconeri hanno prodotto il massimo sforzo e le azioni più pericolose nel tentativo di pareggiare il gol preso subito da Kempf. Scarsa profondità, seconda partita di fila senza segnare dopo lo 0-0 allo Stadium con il Milan. David quasi mai visto, eppure Tudor gli aveva concesso una nuova opportunità. Dentro la sua analisi, in modo implicito, è finito il tema del centravanti. La Juve è mancata in area. «Il risultato mi delude, la prestazione meno. Noi volevamo pressare e andare avanti, siamo stati anche bravi a momenti. Il Como fa un bel calcio, ho visto un primo tempo alla pari, ma ci sono mancati gli ultimi 16 metri, l’ultimo passaggio o il penultimo per andare a concludere. Tiri concreti, pochi. Peccato, perché la squadra dava la sensazione di essere pericolosa, siamo arrivati tante volte in area».
Tudor e la Juve, ora la crisi è aperta
Dopo 75 minuti il croato ha deciso di osare con l’ingresso di Vlahovic e un 4-4-2 sbilanciato. La Juve è stata subito castigata. «In Italia quanti giocano con due centravanti e due ali? Non lo so, si regge a fatica, era giusto provarci, ma devi pedalare con due attaccanti. Infatti, nell’azione del 2-0, mancava un centrocampista e abbiamo preso il contropiede. Nel secondo tempo era diventato più diffi cile giocare, partita spezzettata per i falli e per i loro comportamenti». Tudor e la panchina del Como si sono beccati più volte. Fabregas ha polemizzato in conferenza stampa («dice che ho scelto tutti i giocatori presi, ma non sa bene come funziona qui»). Il croato non ha risposto allo spagnolo e neppure se fosse insoddisfatto del mercato bianconero. «Non mi sembra una domanda appropriata, penso alle cose mie». Forse non è ancora a rischio, ma certo non potrà continuare così. Real Madrid e Lazio, nell’arco di una settimana, potrebbero decidere tanto. «Da trent’anni vivo nel calcio e ho sempre sentito parlare di finali o di settimane decisive senza preoccuparmene. Ho fiducia nei ragazzi». Dal modo in cui parlava ieri, non sembrava. La dirigenza si aspetta una reazione vera nelle prossime due partite.
Sprofondo Juve. Era meglio quando andava peggio. Un punto in meno dopo 7 giornate rispetto a Thiago Motta. Fermata Como San Giovanni, cartellino timbrato da Kempf e Nico Paz. Tudor ha finito di pareggiare perdendo l’imbattibilità stagionale, agganciato da Fabregas al sesto posto, a quota 12. La Signora in campionato non usciva sconfitta da aprile (0-1 a Parma), l’unico ko nel cammino accidentato verso la qualificazione Champions. Questa volta le prospettive sono diverse. L’ultimo successo risale al 13 settembre, 4-3 con l’Inter grazie al colpo di Adzic a tempo scaduto. La crisi è aperta. Ieri neppure un tiro nello specchio nei primi 45 minuti, quando i bianconeri hanno prodotto il massimo sforzo e le azioni più pericolose nel tentativo di pareggiare il gol preso subito da Kempf. Scarsa profondità, seconda partita di fila senza segnare dopo lo 0-0 allo Stadium con il Milan. David quasi mai visto, eppure Tudor gli aveva concesso una nuova opportunità. Dentro la sua analisi, in modo implicito, è finito il tema del centravanti. La Juve è mancata in area. «Il risultato mi delude, la prestazione meno. Noi volevamo pressare e andare avanti, siamo stati anche bravi a momenti. Il Como fa un bel calcio, ho visto un primo tempo alla pari, ma ci sono mancati gli ultimi 16 metri, l’ultimo passaggio o il penultimo per andare a concludere. Tiri concreti, pochi. Peccato, perché la squadra dava la sensazione di essere pericolosa, siamo arrivati tante volte in area».