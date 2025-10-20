Tudor e la Juve, ora è crisi vera: va peggio di Thiago Motta. Non è a rischio ma Real Madrid e Lazio possono decidere tanto

Tudor e la Juve, ora la crisi è aperta

Dopo 75 minuti il croato ha deciso di osare con l’ingresso di Vlahovic e un 4-4-2 sbilanciato. La Juve è stata subito castigata. «In Italia quanti giocano con due centravanti e due ali? Non lo so, si regge a fatica, era giusto provarci, ma devi pedalare con due attaccanti. Infatti, nell’azione del 2-0, mancava un centrocampista e abbiamo preso il contropiede. Nel secondo tempo era diventato più diffi cile giocare, partita spezzettata per i falli e per i loro comportamenti». Tudor e la panchina del Como si sono beccati più volte. Fabregas ha polemizzato in conferenza stampa («dice che ho scelto tutti i giocatori presi, ma non sa bene come funziona qui»). Il croato non ha risposto allo spagnolo e neppure se fosse insoddisfatto del mercato bianconero. «Non mi sembra una domanda appropriata, penso alle cose mie». Forse non è ancora a rischio, ma certo non potrà continuare così. Real Madrid e Lazio, nell’arco di una settimana, potrebbero decidere tanto. «Da trent’anni vivo nel calcio e ho sempre sentito parlare di finali o di settimane decisive senza preoccuparmene. Ho fiducia nei ragazzi». Dal modo in cui parlava ieri, non sembrava. La dirigenza si aspetta una reazione vera nelle prossime due partite.