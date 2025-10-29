Spalletti pronto a tornare al Maradona da "ex": il big match Napoli-Juve e tutti gli incroci sul calendario

Luciano Spalletti si avvicina alla Continassa . La missione è quella di inizio stagione che era stata affidata a Tudor: centrare la qualificazione alla prossima Champions, traguardo imprescindibile per il club non soltanto a livello sportivo. Toccherà, quindi, all’ex ct della Nazionale cambiare il corso dell’attualità in casa Juve. E allora lo sguardo va subito al calendario. Quando ci saranno le sfide clou del suo mandato? Quando incontrerà il Napoli che ha portato al terzo scudetto della sua storia? L’appunto in agenda deve essere fatto sul 7 dicembre, data che segnerà il suo ritorno al Maradona.

Il cammino di Spalletti alla Juve

Un occhio però va alla road map nel suo complesso che inizierà sabato dalla trasferta in casa della Cremonese, antipasto di una settimana comunque fondamentale perché martedì 4 allo Stadium arriverà lo Sporting Lisbona per una sfida assolutamente da vincere per non compromettere il cammino in Champions. Sabato 8 ci sarà il derby con il Torino. La sosta, che pure porterà via dalla Continassa tanti giocatori, servirà per conoscere, conoscersi e programmare la volata di fine novembre. Dopo la pausa internazionale, la Signora ricomincerà da Firenze (22) prima di andare oltre il circolo polare artico per la sfidare i norvegesi del Bodø/Glimt in Champions e ricevere allo Stadium il Cagliari. Dicembre partirà appunto con il viaggio a Napoli e poi il Pafos in Champions (10) e la trasferta a Bologna (14) prima dell’altra sfida del cuore con la Roma, attesa a Torino prima di Natale (20). il 2025 si chiuderà a Pisa (27) mentre il 2026 inizierà allo Stadium con il Lecce. Gennaio sarà decisivo per la Champions: allo Stadium arriverà il Benfica di Mourinho (21).