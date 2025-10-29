Juve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..."

Dopo tre sconfitte consecutive e dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus torna al successo, battendo il Verona 3-1, grazie ia gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz. Il centravanti serbo, schierato dal primo minuto e accompagnato dall'ovazione dello Stadium nel momento in cui ha abbandonato il campo, ha parlato da leader al termine della gara: "Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo. Dobbiamo guardarci allo specchio e non incolpare una sola persona, la colpa è di tutti".