mercoledì 29 ottobre 2025
Juve, che bordate da Vlahovic: "Spalletti dopo Thiago Motta e Tudor? Parliamo meno e..."

Il centravanti, che ha sbloccato il risultato contro il Verona, parla da leader: "Guardiamoci tutti allo specchio"
1 min
Juventus

Juventus

Dopo tre sconfitte consecutive e dopo l'esonero di Igor Tudor, la Juventus torna al successo, battendo il Verona 3-1, grazie ia gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz. Il centravanti serbo, schierato dal primo minuto e accompagnato dall'ovazione dello Stadium nel momento in cui ha abbandonato il campo, ha parlato da leader al termine della gara: "Abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo. Dobbiamo guardarci allo specchio e non incolpare una sola persona, la colpa è di tutti".

Vlahovic, il messaggio per Tudor

Vlahovic ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra e all'ambiente: "Evidentemente dobbiamo parlare di meno e fare di più". L'attaccante bianconero ha poi dedicato un pensiero finale ad Igor Tudor, esonerato dopo il ko con la Lazio dello scorso turno di campionato: "Colpo l’occasione per ringraziare mister Tudor e gli auguro il meglio per il futuro".

