In attesa di Spalletti la Juve torna a vincere: all'Udinese non basta Zaniolo

In attesa di Spalletti, la Juve torna a vincere con l’Udinese (3-1), che male non fa. I bianconeri conquistano i tre punti meritatamente grazie alle reti di Vlahovic e Yildiz su rigore e Gatti , anche se Zaniolo ha provato a rovinare la serata del tecnico ad interim Brambilla con un gol e in generale un’ottima prestazione.

Questa vittoria è un buon modo per la Juve per accogliere il nuovo allenatore con una classifica migliore ma soprattutto con un po’ di positività in più. Poi da sabato, contro la Cremonese, inizierà un’altra storia.

Botta e risposta

Brambilla decide di schierare Kostic, alla prima da titolare in questa stagione. In avanti Yildiz trequartista dietro alla coppia Openda-Vlahovic. Nell’Udinese c’è Zaniolo dal primo minuto. Tre minuti e l’arbitro Di Bello assegna un rigore alla Juve per un fallo di Goglichidze su Vlahovic, che stava sfruttando un’ottima azione partita da Kalulu e rifinita da Openda. Proprio Vlahovic trasforma con freddezza: miglior inizio non poteva esserci. L’attaccante segnerebbe anche il 2-0, ma il direttore di gara annulla per una posizione irregolare di McKennie. La Juve c’è, mentalmente e caratterialmente. E l’esempio è proprio Vlahovic, che lotta su ogni pallone e sembra più vivo che mai, sempre al centro della manovra. Nel finale di tempo è un assalto alla porta dell’Udinese con Vlahovic e Openda che vanno diverse volte al tiro in modo pericoloso. Ma il calcio è imprevedibile e nel primo minuto di recupero dopo un batti e ribatti in area Zaniolo si ritrova il pallone sul sinistro e non perdona: è 1-1.

Bianconeri avanti

Sulle ali dell’entusiasmo per il pari, nella ripresa l’Udinese entra in campo con grande voglia e sorprende la Juve, rendendosi pericolosa in più di una occasione. Con l’uscita di Zaniolo, però, gli ospiti si spengono. Con il passare del tempo poi i bianconeri si risistemano in campo e cominciano ad inondare l’area di cross interessanti. Su uno di questi è bravo Gatti a saltare con decisione e a colpire di testa. La Juve ora mantiene il controllo del match e va vicina a chiuderlo con Yildiz che da fuori area scheggia il palo. Qualche patema d’animo nel finale arriva per la Juve, soprattutto a causa della fisicità dell’Udinese, che non ha più nulla da perdere e si butta in avanti (Bayo va a centimetri dal pari). Ma i bianconeri tengono e nel recupero guadagnano un altro rigore con Yildiz. Sul dischetto va lo stesso Yildiz che mette la parola fine alla sfida.