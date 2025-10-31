Spalletti cita Gasperini: la frase durante la conferenza di presentazione alla Juve
Grandissima attesa per la conferenza stampa di presentazione per Luciano Spalletti, ufficialmente il nuovo allenatore della Juve. Tante le domande per il tecnico, dal passato con il Napoli alla nuova squadra, fino a parlare dei singoli. In particolare Spalletti ha risposto ad una domanda su Koopmeiners.
Spalletti su Koopmeiners: "Bisogna fare i complimenti a Gasperini"
“Lo abbiamo seguito anche nelle squadre precedenti - le prime parole di Spalletti che finalmente potrà allenare l'olandese -, poi costava troppo. Una volta avevo cercato di convincerlo, e per me rimane quell’idea lì, perché l’avevo visto. Secondo me è un mediano/mezz’ala, e lo dice anche la sua storia, perché ha giocato anche in difesa". Poi cita Gasperini, il suo ex allenatore all'Atalanta, da cui la Juve lo ha poi comprato: "Bisogna fare i complimenti a Gasperini che lo ha fatto rendere in un’altra posizione. È un calciatore che pressa, corre dietro a tutti e poi ha questo piede fantastico. È chiaro che ingabbiato e con le spalle girate non ha la qualità di Yildiz e Openda che sono nati per quella posizione lì. Gasp è stato bravo a tirare fuori le sue qualità anche in un’altra posizione”.