Spalletti cita Gasperini: la frase durante la conferenza di presentazione alla Juve

Spalletti su Koopmeiners: "Bisogna fare i complimenti a Gasperini"

“Lo abbiamo seguito anche nelle squadre precedenti - le prime parole di Spalletti che finalmente potrà allenare l'olandese -, poi costava troppo. Una volta avevo cercato di convincerlo, e per me rimane quell’idea lì, perché l’avevo visto. Secondo me è un mediano/mezz’ala, e lo dice anche la sua storia, perché ha giocato anche in difesa". Poi cita Gasperini, il suo ex allenatore all'Atalanta, da cui la Juve lo ha poi comprato: "Bisogna fare i complimenti a Gasperini che lo ha fatto rendere in un’altra posizione. È un calciatore che pressa, corre dietro a tutti e poi ha questo piede fantastico. È chiaro che ingabbiato e con le spalle girate non ha la qualità di Yildiz e Openda che sono nati per quella posizione lì. Gasp è stato bravo a tirare fuori le sue qualità anche in un’altra posizione”.