Del Piero festeggia 51 anni: la torta della Juve e la sorpresa di compleanno tutta bianconera

Alex Del Piero compie oggi, domenica 9 novembre 2025, 51 anni . La Juventus ha celebrato una dei suoi più grandi fuoriclasse di tutti i tempi con un video e dei post pubblicati sui canali social del club: "Per sempre bianconero, buon compleanno leggenda!".

Del Piero spegne la candelina: "sorpreso" a osservare un quadro del Pinturicchio

Torta a tinte rigorosamente black and white, un numero dieci piazzato al centro del dolce donato al capitano di mille battaglie. Tanti auguri a Pinturicchio, che nel reel postato dalla Juve è intento proprio a osservare un quadro dell'artista che l'avvocato Agnelli scelse per dargli quello che sarebbe stato il suo celebre soprannome, prima di girarsi e spegnere la candelina. Un giorno importante nel day after di Juve-Torino 0-0, prima gara in campionato all'Allianz Stadium sulla panchina della Vecchia Signora per Luciano Spalletti.