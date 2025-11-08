Le parole dell'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN: "Ho ringraziato i calciatori per la disponibilità mostrata dal primo momento in cui sono arrivato. Facendo delle buone partite si può sempre andare avanti mettendoci qualcosa in più. Mettere tante novità insieme può diventare pericoloso, con il rischio di mettere troppa confusione. Al momento le risposte sono positive. La prima cosa che dobbiamo fare è permettere a certi giocatori come Yildiz e Conceiçao di giocare nella metà campo avversario. Giocatori rapidi, tecnici, offrono più soluzioni per attaccare. Abbiamo dimostrato di poter supportare due giocatori sotto Dusan, al momento andiamo avanti così. C'è il rischio della stanchezza, ma ho visto che un po' di bisogno di ripetere la stessa formazione c'era".

Juventus e Torino sono rientrate negli spogliatoi al termine del riscaldamento.

17:18

Torino, Vagnati: "Possiamo fare una partita seria"

Il direttore sportivo del Torino, Vagnati, a DAZN: "Una partita importante, la storia purtroppo non ci dice cose positive, ma è un motivo in più per fare una gara straordinaria. Il risultato poi è figlio di tante cose, ma soprattutto di un atteggiamento, che noi dobbiamo avere in campo. Non dobbiamo fare tanti ragionamenti, ma avere coraggio. Possiamo fare una partita seria contro una squadra forte, ma abbiamo dei valori che, se messi in campo, ci faranno fare un grande match. Cosa voglio vedere? Una partita giocata, non subita. Dobbiamo avere personalità".

17:16

K.Thuram: "Spalletti mi da fiducia"

Kephren Thuram ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita: "Mi sento bene con la squadra, abbiamo fatto una buona partita con lo Sporting. In nazionale non sono stato chiamato, ma è importante essere qui e stare bene con la Juventus. Spalletti ha le sue idee, mi ha chiesto di giocare come so, mi sta dando fiducia"

17:12

La formazione del Torino

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic (C), Lazaro; Ngonge, Simeone. Allenatore: Colucci.

17:05

La formazione della Juventus

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners, Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.

17:02

Un'ora al calcio d'inizio

La partita tra Juventus e Torino, valida per l'undicesima giornata di Serie A, avrà il fischio d'inizio alle 18:00.

Allianz Stadium - Torino