Pjanic e Spalletti di nuovo insieme come alla Roma, ma il messaggio social è tutto per la Juve

Sorpresa in casa Juve alla ripresa degli allenamenti, svolta senza gli undici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Archiviati i giorni di riposo, alla Continassa si è presentato Miralem Pjanic. L'ex centrocampista bianconero ha incontrato Chiellini, Spalletti e il resto della squadra scattando anche delle foto. Pjanic ha ricevuto in dono la maglia numero 5 della Juve.

Pjanic e la storia dedicata alla Juve

Il bosniaco, in passato, è stato allenato da Spalletti alla Roma. Erano gli anni in cui si inseguiva lo scudetto e si giocava in Champions League. Successivamente il bosniaco è passato alla Juve, dove è rimasto per quattro stagioni. Il suo messaggio social è stato riservato proprio al club bianconero. "Sempre felice di tornare a casa", ha scritto Pjanic in un storia pubblicata sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 5 milioni di utenti.