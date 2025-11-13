Allenamento da guerriero per Marchisio. E sullo sfondo il quadro della Juve
A sei anni dal ritiro Claudio Marchisio continua a essere in splendida forma. L'ex centrocampista, in un video postato sui propri profili social, ha pubblicato un video nel quale è intento ad allenarsi duramente, conservando un ottimo stato atletico, arrivato a trentanove anni.
Un "leg day" intenso. Questo l'allenamento postato da Claudio Marchisio, con sottofondo la canzone Unstoppable di Sia. Marchisio, oggi talent di Prime Video per la Champions League, nel tempo libero spesso si dedica al padel. Nella sua palestra, immancabile sul muro un poster della Juventus.