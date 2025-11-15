Retroscena Juve: Spalletti coinvolto su tutto, mentre Tudor non lo era

Dai primi contatti con la Juventus, Luciano Spalletti ha chiesto e ottenuto una maggiore considerazione sul calciomercato. Le operazioni del club bianconero, portate avanti dall’ad Damien Comolli, verranno quindi condivise con il tecnico toscano e questo rappresenta un cambio di rotta importante rispetto alla gestione Tudor. Il croato non ha infatti mai partecipato alle riunioni di mercato e non è mai stato realmente coinvolto nelle scelte e nelle decisioni della Vecchia Signora. Era contrario all’acquisto di Edon Zhegrova e aveva chiesto a gran voce il ritorno di Kolo Muani, oltre all’arrivo di un nuovo difensore e di un centrocampista, ma alla fine la società ha fatto altre scelte.