Infortunio Vlahovic in Juve-Cagliari: come sta, Napoli a rischio

Problemi muscolari per Dusan Vlahovic al 29' di Juve-Cagliari: l'attaccante serbo si è infortunato alla coscia sinistra dopo aver calciato a rete. Una volta scaricata la conclusione verso la porta difesa da Caprile, Vlahovic ha iniziato a zoppiccare vistosamente portandosi la mano sulla gamba. Poco dopo ha chiesto il cambio: maglia sul volto, il numero 9 è uscito dal campo visibilmente dolorante, mentre i suoi compagni di squadra lo consolavano, facendo posto a David dal 31'.