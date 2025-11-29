Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Infortunio Vlahovic in Juve-Cagliari: come sta, Napoli a rischio

L'attaccante serbo è stato sostituito al 31' della sfida all'Allianz Stadium contro i sardi: si è fatto male dopo aver calciato in porta
2 min
Tagsvlahovicinfortunio VlahovicJuve-Cagliari
Problemi muscolari per Dusan Vlahovic al 29' di Juve-Cagliari: l'attaccante serbo si è infortunato alla coscia sinistra dopo aver calciato a rete. Una volta scaricata la conclusione verso la porta difesa da Caprile, Vlahovic ha iniziato a zoppiccare vistosamente portandosi la mano sulla gamba. Poco dopo ha chiesto il cambio: maglia sul volto, il numero 9 è uscito dal campo visibilmente dolorante, mentre i suoi compagni di squadra lo consolavano, facendo posto a David dal 31'.

Vlahovic preoccupa in vista di Napoli-Juve

Una perdita importante per Spalletti sia nella stretta attualità sia in vista della prossima giornata: domenica 7 novembre, alle 20:45, è infatti in programma Napoli-Juve. La presenza del centravanti dei bianconeri al Maradona è a questo punto a rischio. Di certo non una buona notizia in vista del match che sancirà il ritorno da avversario degli azzurri del tecnico di Certaldo.

Tutte le news di Juventus

