Spalletti: "Vlahovic si è stirato. Ritorno a Napoli? Per me sarà facilissimo"

" Vlahovic si è stirato, si è fatto male, ha dolore . Il mio ritorno a Napoli? Immagino già la felicità che avrò dentro me stesso di rientrare in quello stadio, la immagino tutta. Quello che sarà il loro comportamento non lo so. Ma per me sarà facile, facilissimo". Così Luciano Spalletti al termine di Juve-Cagliari . Il tecnico dei bianconeri è intervenuto in diretta su Dazn analizzando la stretta attualità e proiettandosi al prossimo futuro.

Spalletti dopo Juve-Cagliari: "Vittoria meritata"

Prima vittoria, in rimonta, all'Allianz Stadium. Silenziati i fischi dopo lo svantaggio a firma di Esposito: "Siamo entrati in campo timidi, facevamo delle cose scolastiche. Ci si aspettano cose migliori da gente come quella che abbiamo in squadra. Cose migliori da me, dai giocatori. Poi perdi una palla di quelle impossibili da perdere, metti in condizioni gli avversari di segnare e a quel punto siamo andati a fare delle cose sul livello della Juve. Yildiz ha le intuizioni di chi sa spaccare in due le partite. Dopo il gol abbiamo iniziato a giocare, a fare possesso palla, ad arrivare vicini all'area di rigore. Non siamo stati così cattivi da concretizzare quello che abbiamo prodotto, il Cagliari ha fatto una partita importante, ma da qui a dire che abbia da recriminare rispetto alla nostre occasioni per segnare ce ne passa. La partita è vinta meritatamente".

Spalletti su Yildiz: "Livello super top, extra top"

Doppietta di Yildiz: "Ha la qualità del campione, del numero dieci. Di creare, dal nulla, le giocate che ti fanno vincere una partita. Va lasciato libero. Gli piace sia andar dentro sia giocare un po' più aperto. La via di mezzo, di farlo giocare sia più centrale sia più largo, nasce dalla voglia di metterlo nelle condizioni di far male agli avversari. Sa cosa fare nello stretto, può migliorare quando non è lui ad attaccare, ma è di livello super top. Extra top".