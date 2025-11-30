Spalletti e la “faccettina da c…”: a quali giocatori della Juve era diretta

Una doppietta di Yildiz ha permesso alla Juventus di battere il Cagliari. Secondo successo consecutivo per i bianconeri, dopo quello in Norvegia in Champions. Rispetto alla sfida contro il Bodo/Glimt, non sono riusciti a trovare continuità realizzativa David e Openda , che nelle prossime partite avranno maggiore minutaggio in seguito all'infortunio di Vlahovic. In conferenza stampa Spalletti ha voluto spronarli suggerendo cosa loro cosa fare: " Devono avere una faccettina di c****".

Spalletti e il suggerimento a David e Openda: "Se siamo timidi gli altri se ne accorgono..."

"Tutti hanno dei dubbi su di loro, che solo loro possono togliere. Devono avere autostima e questa "faccettina di c**** per mettere a posto delle cose". Così ha voluto rispondere Luciano Spalletti riguardo l'atteggiamento che devono assumere i suoi attaccanti. Un iniezione di autostima, un nascondere la timidezza. Questo ciò che devono fare Openda e David secondo il proprio allenatore Il motivo? Lo ha spiegato lui stesso: "Se siamo timidi gli altri se ne accorgono e ti danno gli schiaffi perchè, tanto, se sei timido non reagisci...".

