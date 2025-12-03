Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Infortunio Gatti, l'esito degli esami: quanto dovrà stare fuori il difensore della Juve

Le condizioni e i tempi di recupero del difensore bianconero, costretto ad operarsi dopo l'infortunio al ginocchio destro riportato nella seconda frazione della sfida con l'Udinese
2 min
TagsFederico Gattijuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nuova tegola per Luciano Spalletti, a pochi giorni dal grave infortunio di Dusan Vlahovic. Si ferma anche Federico Gatti, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio", ha detto il tecnico bianconero nel dopo gara, facendo riferimento al problema accusato dall'ex Frosinone. Il difensore si è presentato questa mattina in stampelle al J Medical, per sottoporsi a tutti gli esami strumentali del caso. L'esito non è confortante: 2025 finito per Gatti

Juve, infortunio per Gatti: l'esito degli esami

Apprensione per le condizioni e i tempi di recupero di Federico Gatti, vittima di un infortunio al ginocchio destro dopo Juve-Udinese di Coppa Italia. I test hanno evidenziato la lesione del menisco mediale. Questo il report medico ufficiale del club bianconero: "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Moviola Juve-UdineseLa metafora di Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS