Infortunio Gatti, l'esito degli esami: quanto dovrà stare fuori il difensore della Juve

Nuova tegola per Luciano Spalletti, a pochi giorni dal grave infortunio di Dusan Vlahovic. Si ferma anche Federico Gatti, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio", ha detto il tecnico bianconero nel dopo gara, facendo riferimento al problema accusato dall'ex Frosinone. Il difensore si è presentato questa mattina in stampelle al J Medical, per sottoporsi a tutti gli esami strumentali del caso. L'esito non è confortante: 2025 finito per Gatti.