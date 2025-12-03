Infortunio Gatti, l'esito degli esami: quanto dovrà stare fuori il difensore della Juve
Nuova tegola per Luciano Spalletti, a pochi giorni dal grave infortunio di Dusan Vlahovic. Si ferma anche Federico Gatti, costretto ad uscire anzitempo dal terreno di gioco nel corso del secondo tempo di Juventus-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. "Ha sentito uno scrocchio nel ginocchio", ha detto il tecnico bianconero nel dopo gara, facendo riferimento al problema accusato dall'ex Frosinone. Il difensore si è presentato questa mattina in stampelle al J Medical, per sottoporsi a tutti gli esami strumentali del caso. L'esito non è confortante: 2025 finito per Gatti.
Juve, infortunio per Gatti: l'esito degli esami
Apprensione per le condizioni e i tempi di recupero di Federico Gatti, vittima di un infortunio al ginocchio destro dopo Juve-Udinese di Coppa Italia. I test hanno evidenziato la lesione del menisco mediale. Questo il report medico ufficiale del club bianconero: "Federico Gatti, sostituito durante il secondo tempo della gara Juventus–Udinese in seguito a un trauma distorsivo a carico del ginocchio destro, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni".