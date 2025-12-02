Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Juve-Udinese diretta Coppa Italia: segui il match degli ottavi LIVE

Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Il racconto del match e tutti gli aggiornamenti
4 min
Aggiorna

Si apre con Juventus-Udinese la tre giorni di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, che si concluderanno solamente ad inizio 2026 con la coda del 13 gennaio. Allo Stadium di Torino, si affrontano i bianconeri piemontesi e quelli friulani, che si sono già incrociati qualche settimana fa, con la sfida di campionato che ha visto Brambilla sulla panchina della prima squadra guidare la Juve al successo per 3-1 sulla formazione di Runjaic. Oggi si replica con Spalletti che deve far fronte al grave infortunio di Vlahovic e che deve tener conto anche del big match del Maradona contro il Napoli di Conte in programma domenica prossima. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport.

 

20:12

La formazione scelta da Runjaic

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet, Palma; Ehizibue, Zarraga, Lovric, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. All: Runjaic

20:01

L'undici ufficiale scelto da Spalletti

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Cabal; Miretti, Yildiz; David. All: Spalletti

19:59

Juve-Udinese, come seguirla in tv

Sempre meno al fischio d'inizio di Juve-Udinese, primo match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Oltre al racconto in diretta della partita sul sito del Corriere dello Sport Stadio, ecco come seguirla in tv.

19:50

Pullman delle squadre all'Allianz Stadium

Da qualche minuto i pullman delle due squadre hanno fatto il loro ingresso all'Allianz Stadium, tra non molto a disposizione le formazioni ufficiali di Juve e Udinese.

19:46

Spalletti alle prese con la grana Vlahovic

A rovinare i piani di Spalletti è arrivato il serio infortunio riportato da Dusan Vlahovic proprio nel match contro i sardi. Una situazione complessa, ben spiegata dall'esperto: LEGGI QUI

19:42

Juve e Udinese reduci da due vittorie

Juventus e Udinese arrivano alla sfida di Coppa Italia sulla scorta del doppio successo ottenuto nell'ultimo turno di campionato: la squadra di Spalletti ha centrato la sua prima vittoria casalinga con il 3-1 al Cagliari, mentre quella di Runjaic ha espugnato il Tardini di Parma.

19:40

Juventus-Udinese, in palio i quarti di finale di Coppa Italia

Juventus-Udinese inaugura il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia, in palio la qualificazione ai quarti contro la vincente della sfida tra Atalanta e Genoa, in programma domani, mercoledì 3 dicembre, alle 15 a Bergamo.

Allianz Stadium - Torino

