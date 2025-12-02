Juve-Udinese diretta Coppa Italia: segui il match degli ottavi LIVE

Si apre con Juventus-Udinese la tre giorni di Coppa Italia valida per gli ottavi di finale, che si concluderanno solamente ad inizio 2026 con la coda del 13 gennaio. Allo Stadium di Torino, si affrontano i bianconeri piemontesi e quelli friulani, che si sono già incrociati qualche settimana fa, con la sfida di campionato che ha visto Brambilla sulla panchina della prima squadra guidare la Juve al successo per 3-1 sulla formazione di Runjaic. Oggi si replica con Spalletti che deve far fronte al grave infortunio di Vlahovic e che deve tener conto anche del big match del Maradona contro il Napoli di Conte in programma domenica prossima. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport.