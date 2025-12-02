Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

La Juventus di Luciano Spalletti, reduce da due vittorie consecutive tra Champions e Serie A, fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia, in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale del torneo tricolore. Di fronte, l'Udinese di Kosta Runjaic, nona in campionato con 18 punti all'attivo, anche grazie all'ultimo successo esterno contro il Parma di Carlos Cuesta. Per i padroni di casa, inizia oggi un lungo periodo senza Dusan Vlahovic, che ha chiuso anzitempo il suo 2025 e rimarrà ai box per diverse settimane.