martedì 2 dicembre 2025
Coppa Italia, Juve-Udinese: dove vederla in tv e orario, Mediaset o Rai

La squadra di Spalletti, orfana di Dusan Vlahovic, fa il suo esordio in questa edizione del torneo contro l'undici di Runjaic: le probabili scelte dei due allenatori
La Juventus di Luciano Spalletti, reduce da due vittorie consecutive tra Champions e Serie A, fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia, in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale del torneo tricolore. Di fronte, l'Udinese di Kosta Runjaic, nona in campionato con 18 punti all'attivo, anche grazie all'ultimo successo esterno contro il Parma di Carlos Cuesta. Per i padroni di casa, inizia oggi un lungo periodo senza Dusan Vlahovic, che ha chiuso anzitempo il suo 2025 e rimarrà ai box per diverse settimane.

Juve-Udinese, l'orario della partita di Coppa Italia

Juve-Udinese andrà in scena oggi, martedì 2 dicembre, alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, teatro degli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26.

Coppa Italia, dove vedere Juve-Udinese in diretta tv

Juve-Udinese sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia 1.

Juve-Udinese, dove vedere gli ottavi di Coppa Italia in streaming

Servizio streaming disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, tramite l'omonima applicazione mobile o il browser, o sul portale sportmediaset.it, sempre a titolo gratuito. Potrete seguire gli ottavi di Coppa Italia in diretta anche su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Spalletti e Runjaic

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Kalulu; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; David, Openda. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Cabal, Pedro Felipe, Joao Mario, Adzic, K. Thuram, McKennie, Conceiçao, Zhegrova, Yildiz.

Indisponibili: Milik, Bremer, Pinsoglio, Rugani, Perin, Vlahovic. Squalificati: -. Diffidati: -.

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Piotrowski, Zemura; Bayo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

A disposizione: Nunziante, Padelli, Palma, Kabasele, Lovric, Karlstrom, Atta, Miller, Zanoli, Bravo, Modesto, Zaniolo, Davis, Gueye.

Indisponibili: Kamara, Kristensen. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

