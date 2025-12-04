Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il bollettino

È andato tutto liscio nell'intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre Dusan Vlahovic. L'attaccante, dopo la lesione muscolo-tendinea che ha subito nella partita di campionato contro il Cagliari, ha superato perfettamente l'operazione di riparazione dell'avulsione. Si ipotizza un rientro realistico tra circa tre mesi, ma per avere la certezza bisognerà capire l'andamento della riabilitazione, con il percorso che è già iniziato dopo l'operazione.