Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il bollettino© Getty Images

Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il bollettino

L'attaccante è stato sottoposto a un'operazione chirurgica a Londra dopo l'infortunio subito durante la partita contro il Cagliari: le condizioni
1 min
Tagsjuvevlahovic
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

È andato tutto liscio nell'intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre Dusan Vlahovic. L'attaccante, dopo la lesione muscolo-tendinea che ha subito nella partita di campionato contro il Cagliari, ha superato perfettamente l'operazione di riparazione dell'avulsione. Si ipotizza un rientro realistico tra circa tre mesi, ma per avere la certezza bisognerà capire l'andamento della riabilitazione, con il percorso che è già iniziato dopo l'operazione.

Vlahovic, come è andata l'operazione: la nota della Juve

Questo il bollettino medico della Juventus dopo l'operazione: "Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Le tre mosse di SpallettiIntervento riuscito per Gatti

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS