Juve, intervento riuscito per Vlahovic: il bollettino
È andato tutto liscio nell'intervento chirurgico al quale si è dovuto sottoporre Dusan Vlahovic. L'attaccante, dopo la lesione muscolo-tendinea che ha subito nella partita di campionato contro il Cagliari, ha superato perfettamente l'operazione di riparazione dell'avulsione. Si ipotizza un rientro realistico tra circa tre mesi, ma per avere la certezza bisognerà capire l'andamento della riabilitazione, con il percorso che è già iniziato dopo l'operazione.
Vlahovic, come è andata l'operazione: la nota della Juve
Questo il bollettino medico della Juventus dopo l'operazione: "Questo pomeriggio Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riparazione dell’avulsione tendinea dell’adduttore sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe dei prof. Ernest Schilders e Rowena Johnson, alla presenza del medico del Club Marco Freschi, presso Mayo Clinic Healthcare di Londra e il Wellington Hospital è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo".