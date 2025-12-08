Corriere dello Sport.it
Tacconi impietoso: "Juve confusa e surclassata a Napoli. Italia ai Mondiali? Ho poca fiducia"

L'ex portiere dei bianconeri e della Nazionale non lesina critiche alla squadra di Spalletti ed esprime scetticismo anche sugli azzurri di Gattuso: tutti i dettagli
3 min
ROMA - La prestazione della Juve di Luciano Spalletti nella gara di Serie A persa al 'Maradona' contro il Napoli ha deluso i tifosi bianconeri e tra i più critici c'è un grande ex come Stefano Tacconi.

Tacconi boccia la Juve di Spalletti

Impietoso il giudizio del 68enne ex portiere dei bianconeri e della Nazionale: "La Juve è in uno stato confusionale, i risultati non arrivano. Si era partiti molto bene, ma i problemi sono arrivati dopo - ha detto Tacconi ai microfoni di 'Radio Anch'io Lo Sport' su Rai Radio 1 -. L'infortunio di Bremer è costato caro. Su 15 partite che ho visto, ad eccezione di Juve-Inter 4-3 sono state tutte fallimentari". Pco entusiasmo anche per il lavoro che sta facendo Spalletti: "Era partito bene, si era intravista qualche miglioramento nell'organizzazione - ha detto Tacconi, intervenuto a 40 anni dalla vittoria bianconera in finale di Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors, in cui parò due rigori -. Siamo ricaduti negli stessi errori di sempre. Vuol dire che i giocatori sono stati scelti male. La Juve ieri è stata surclassata dal Napoli sotto tutti i punti di vista, ha fatto una bruttissima partita. Senza mordente, carattere, personalità. Problema portiere? Di Gregorio lo vedo molto intimorito. Non so se è l'effetto dello stadio della Juve oppure la maglia bianconera un po' pesante. Lo vedo un po' impaurito. Sicuramente non è¨ tranquillo, dovrà essere aiutato dai suoi compagni".

 

 

Le parole dell'ex portiere sui Mondiali e sull'Italia di Gattuso

Infine, sulle chance azzurre di andare al prossimo Mondiale 'extra-large' attraverso i playoff (in cui l'Italia del ct Gennaro Gattuso affronterà l'Irlanda del Nord a Bergamo e poi eventualmente una tra Galles e Bosnia-Erzegovina in trasferta), Tacconi ha ammesso: "Sono cambiate un po' tante cose. Dopo la Macedonia del Nord ho poca fiducia".

 

 

 

 

