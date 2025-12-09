Juve, crescita zero: i numeri di Spalletti sono simili a quelli di Tudor

TORINO - Juve a crescita zero. Non è ancora un discorso economico perché potrebbe diventarlo nel caso continuasse questo trend altalenante di risultati: senza il quarto posto e la prossima Champions League infatti sarebbero dolori enormi per il bilancio. Per ora si tratta “soltanto” di progressi che non arrivano, di un miglioramento che sembra sempre prossimo ma che non è mai accompagnato da una sensazione di continuità. Napoli era stata indicata da Luciano Spalletti come prima tappa della verità, come primo esame di maturità per la sua nuova creatura e la botta è stata forte. Non tanto nel punteggio, quanto nel fatto che la sfida del “Maradona” ha cristallizzato la distanza tra la Signora e primi della classe. Una differenza netta, percepibile, chiarita dalla prima ora di gioco in cui la squadra di Antonio Conte, pur incerottata come e più della Juve, ha viaggiato al doppio della velocità, mostrando tutte quelle certezze che i bianconeri ancora non possiedono o hanno soltanto parzialmente nel loro bagaglio. Gioco, qualità, personalità, solidità, ferocia agonistica. «Bocciati? Sicuramente siamo stati rimandati…» riassume Lucio. Lo sguardo sconsolato del tecnico, il suo allargare le braccia ripetutamente durante la partita, la dicono lunga sullo suo stato d’animo. È da cinque settimane al timone della Signora, ha certamente ridato senso, rotta e fiducia a una squadra sballottata dagli eventi e bisognosa di sicurezze ma è chiaro che si aspettasse una traiettoria migliore di quella che la Juve sta avendo. La crescita resta appunto a zero, o quasi. E infatti Lucio continua a sottolineare sempre i soliti difetti: Juve troppo timida, scolastica, che si limita all’ordinario. L’ordinario però non basta più. «Abbiamo giocato già qualche partita, siamo al punto che dobbiamo tirare qualche somma».