giovedì 11 dicembre 2025
Del Piero, l’analisi è durissima: "La Juve non è per tutti". Poi avvisa Spalletti…

L'ex capitano: "C’è il peso della storia, della società, delle vittorie, ma anche del recente passato"
2 min
Tagsjuvedel pieroSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Alex Del Piero ha parlato del momento della Juve dopo il successo contro il Pafos in Champions League: “C’è il peso della storia, della società, delle vittorie - ha detto dagli studi di Sky Sport -. Ma anche il peso del passato recente: questa squadra è figlia anche di quello che è successo l’anno scorso, che è stato un cambio importante di giocatori leader, sostituiti con dei giovani. E l’ambiente Juventus non è semplice. Non è un ambiente che puoi associare a chiunque, non è da tutti. È una situazione più complessa. Ci può essere pesantezza sulle squadre, perché abbiamo visto questi giocatori in altre squadre più leggeri di testa e fisicamente. Le difficoltà sono oggettive e quotidiano, perché magari oggi vinci e poi a Bologna prendi due goal: chi lo sa". 

Del Piero e il pensiero su Spalletti 

"Io a Spalletti chiedo se ha tempo. Già è entrato in corsa e ha una situazione di emergenza difensiva, cambia tanto, non ha certezze tattiche e nemmeno di prestazione, se non da Yildiz. Dove vai a pescare cose e creare certezze? È vero che non hai certezze, ma devi crearne qualcuna. E invece diventa molto più faticoso nella testa di qualcuno, soprattutto di chi gioca meno”, ha aggiunto l'ex capitano bianconero.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spalletti dopo il PafosMoviola Juve

