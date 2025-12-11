Del Piero, l’analisi è durissima: "La Juve non è per tutti". Poi avvisa Spalletti…

Alex Del Piero ha parlato del momento della Juve dopo il successo contro il Pafos in Champions League: “C’è il peso della storia, della società, delle vittorie - ha detto dagli studi di Sky Sport -. Ma anche il peso del passato recente: questa squadra è figlia anche di quello che è successo l’anno scorso, che è stato un cambio importante di giocatori leader, sostituiti con dei giovani. E l’ambiente Juventus non è semplice. Non è un ambiente che puoi associare a chiunque, non è da tutti. È una situazione più complessa. Ci può essere pesantezza sulle squadre, perché abbiamo visto questi giocatori in altre squadre più leggeri di testa e fisicamente. Le difficoltà sono oggettive e quotidiano, perché magari oggi vinci e poi a Bologna prendi due goal: chi lo sa".