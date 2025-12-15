La Juve ricorda Ale e Ricky: "Impressi nella memoria di tutti noi"

Diciannove anni fa, 15 dicembre 2007, avvenne la tragica scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri , i due calciatori diciassettenni della Juventus . Il club bianconero, attraverso una nota ufficiale, ha voluto ricordare i due giovani, ai quali è dedicato il campo di gioco di Vinovo .

La Juve ricorda Ale e Ricky: "Diventati simbolo e fonte d'ispirazione"

"Uniti dall'amore per il calcio e rimasti impressi nella memoria di tutti noi, come quotidianamente racconta anche il campo di gioco di Vinovo; intitolato proprio alla memoria di Alessio e Riccardo, su cui i giovani d'oggi corrono e lottano portando avanti quei valori di cui sono diventati simbolo e fonte di ispirazione". Questa la nota diramata dalla Juventus. Neri portiere, Ferramosca centrocampista difensivo, trovarono la morte intenti andare a recuperare alcuni palloni finiti nell'area recintata del laghetto artificiale di Vinovo. Dopo aver scavalcato la rete di recinzione, uno dei due scivolò sull'erba umida nel lago. L'altro andò tentando di salvare l'amico. Il lago di contenimento dell'acqua piovana era però impossibile da risalire, se non con una scala. I due andarano in ipotermia e, nonostante le cure prestate dai nosocomi in cui furono ricoverati non ci fu nulla da fare.