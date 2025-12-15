Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 15 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Juve ricorda Ale e Ricky: "Impressi nella memoria di tutti noi"

Diciannove anni fa la tragica scomparsa. Il ricordo del club bianconero: "Diventati simbolo e fonte d'ispirazione"
2 min
TagsjuveAle e Ricky
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Diciannove anni fa, 15 dicembre 2007, avvenne la tragica scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri, i due calciatori diciassettenni della Juventus. Il club bianconero, attraverso una nota ufficiale, ha voluto ricordare i due giovani, ai quali è dedicato il campo di gioco di Vinovo.

La Juve ricorda Ale e Ricky: "Diventati simbolo e fonte d'ispirazione"

"Uniti dall'amore per il calcio e rimasti impressi nella memoria di tutti noi, come quotidianamente racconta anche il campo di gioco di Vinovo; intitolato proprio alla memoria di Alessio e Riccardo, su cui i giovani d'oggi corrono e lottano portando avanti quei valori di cui sono diventati simbolo e fonte di ispirazione". Questa la nota diramata dalla Juventus. Neri portiere, Ferramosca centrocampista difensivo, trovarono la morte intenti andare a recuperare alcuni palloni finiti nell'area recintata del laghetto artificiale di Vinovo. Dopo aver scavalcato la rete di recinzione, uno dei due scivolò sull'erba umida nel lago. L'altro andò tentando di salvare l'amico. Il lago di contenimento dell'acqua piovana era però impossibile da risalire, se non con una scala. I due andarano in ipotermia e, nonostante le cure prestate dai nosocomi in cui furono ricoverati non ci fu nulla da fare. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Un'idea di JuveTether ha fatto male i conti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS