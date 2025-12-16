Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Juve, presentata la maglia ADP: dedicata ad Alessandro Del Piero

In collaborazione con Adidas, il club bianconero ha presentato la nuova collezione in omaggio all'iconico numero 10 ed ex capitano: le foto sui social
Tagsdel pieroYildizjuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

"Galleria Del Piero, aperta da oggi: Pura perfezione". Con queste parole sui social la Juve ha svelato la nuova ADP Collection, creata in collaborazione con Adidas per celebrare una delle più grandi icone non solo del club bianconero, ma della storia del calcio. La maglia immortala sotto forma di statua la celebre esultanza di Del Piero, con alcune foto pubblicate sui social dove c'è proprio l'ex capitano bianconero ad indossarla. Altro testimonial scelto per la presentazione è Kenan Yildiz, che porta oggi il numero 10 che fu proprio di Del Piero.

La Juve celebra Del Piero con la ADP Collection

"Alessandro Del Piero, capitano della Juventus e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra con i suoi 290 gol realizzati in 19 anni di carriera trascorsi a Torino, resta un simbolo di eleganza, lealtà e passione per il gioco, capace di andare ben oltre il rettangolo verde. Nel corso delle sue 705 presenze in bianconero raccolte tra il 1993 e il 2012 - si legge nella nota ufficiale della Juve - Alex ha vinto tutto con la Juventus: ha sollevato al cielo tutti i trofei del calcio italiano e internazionale, cementando così il suo status di vera leggenda del Club. E oggi continua a ispirare tutti i giocatori che vestono la maglia bianconera con sulle spalle il numero 10, e non solo loro. Il pezzo principale della collezione è una maglia pre-match che celebra la carriera di Del Piero e che riporta dettagli particolari e iconici come il suo numero 10, il numero totale di gol e le sue esultanze storiche".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

