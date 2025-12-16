Juve, presentata la maglia ADP: dedicata ad Alessandro Del Piero

La Juve celebra Del Piero con la ADP Collection

"Alessandro Del Piero, capitano della Juventus e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra con i suoi 290 gol realizzati in 19 anni di carriera trascorsi a Torino, resta un simbolo di eleganza, lealtà e passione per il gioco, capace di andare ben oltre il rettangolo verde. Nel corso delle sue 705 presenze in bianconero raccolte tra il 1993 e il 2012 - si legge nella nota ufficiale della Juve - Alex ha vinto tutto con la Juventus: ha sollevato al cielo tutti i trofei del calcio italiano e internazionale, cementando così il suo status di vera leggenda del Club. E oggi continua a ispirare tutti i giocatori che vestono la maglia bianconera con sulle spalle il numero 10, e non solo loro. Il pezzo principale della collezione è una maglia pre-match che celebra la carriera di Del Piero e che riporta dettagli particolari e iconici come il suo numero 10, il numero totale di gol e le sue esultanze storiche".