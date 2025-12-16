Chiellini: "Juve-Roma? Vogliamo passare un buon Natale"

Chiellini: "Spero di portare in Federcalcio un tocco di campo in più"

In un turno nel quale saranno giocate solo sei partite, complice la Supercoppa italiana in programma, la gara di cartello sarà quella dell'Allianz Stadium. Chiellini, quindi, è tornato a concentrarsi sul suo attuale lavoro: "La parte dirigenziale è quella che mi piace di più, già a fine carriera guardavo le figure manageriali". Anche riguardo il suo ingresso in Federcalcio: "Devo ringraziare Calvo: è un percorso importante per imparare cose nuove. Spero di portare un tocco di campo in più in un ambiente dove ce n'è poco e ce n'è bisogno".