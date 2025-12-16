Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Chiellini: "Juve-Roma? Vogliamo passare un buon Natale"

L'ex difensore è stato premiato come "dirigente dell'anno" dall'Ussi. Sulla Federcalcio: "Spero di dare un tocco di campo in più"
2 min
Giorgio Chiellini è premiato dall'Ussi come "dirigente dell'anno" tra i piemontesi del 2025 in merito al suo lavoro come Director of Football Strategy della Juventus a Palazzo Ceryana Maineri, al Circolo della Stampa. L'ex capitano della Nazionale è intervenuto in vista della sfida contro la Roma, in programma nel prossimo turno di campionato: "Sabato ci aspetta una partita importante, vogliamo passare un buon Natale".

Chiellini: "Spero di portare in Federcalcio un tocco di campo in più"

In un turno nel quale saranno giocate solo sei partite, complice la Supercoppa italiana in programma, la gara di cartello sarà quella dell'Allianz Stadium. Chiellini, quindi, è tornato a concentrarsi sul suo attuale lavoro: "La parte dirigenziale è quella che mi piace di più, già a fine carriera guardavo le figure manageriali". Anche riguardo il suo ingresso in Federcalcio: "Devo ringraziare Calvo: è un percorso importante per imparare cose nuove. Spero di portare un tocco di campo in più in un ambiente dove ce n'è poco e ce n'è bisogno".

