Del Piero, il messaggio alla Juve di Spalletti: "Anno difficile, ma..."

Del Piero, il messaggio alla Juve

"Nulla è impossibile - ha detto 'Pinturicchio', che sarà protagonista di '1996, l'anno di Del Piero', produzione originale di Sky in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio - È un anno non semplice con il cambio dell'allenatore. L'aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito. Vincere è sempre stata la mia priorità".

Il ricordo del gol al Borussia Dortmund

Ricordando il suo gol contro il Borussia Dortmund nella stagione che culminò con la vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale, del Piero spera che quella gara possa essere una lezione per la Juventus di Spalletti: "In quella gara ci mancavano Vialli e Ravanelli che era il nostro attacco titolare, giocavamo in un palcoscenico importante io, Padovano e Di Livio che avevamo complessivamente una cinquantina di presenze nella Juve e siamo riusciti a vincere contro una grande squadra. È la dimostrazione che nulla è impossibile". In platea, ad assistere alla presentazione degli eventi in diretta e delle produzioni originale, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, e Giuseppe De Bellis, executive vice president sport, news and entertainment di Sky Italia.