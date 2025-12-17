Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Del Piero, il messaggio alla Juve di Spalletti: "Anno difficile, ma..."

L'ex capitano, a cui Sky ha dedicato una produzione originale che andrà in onda a gennaio, ha parlato del momento dei bianconeri: cos'ha detto
2 min
Tagsdel pierojuvesky
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - Non delizia più i tifosi della Juve con le sue magie in campo, ma Alessandro Del Piero continua a essere considerato una bandiera dal popolo bianconero, che riesce ancora ad emozionare. E alla 'sua' Juve l'ex capitano ha mandato un messaggio da Doha durante la presentazione dei palinsesti del periodo natalizio di Sky Sport.

Del Piero, il messaggio alla Juve

"Nulla è impossibile - ha detto 'Pinturicchio', che sarà protagonista di '1996, l'anno di Del Piero', produzione originale di Sky in onda in due episodi il 6 e il 12 gennaio - È un anno non semplice con il cambio dell'allenatore. L'aspetto mentale è difficile da costruire ma è fondamentale. Mi auguro, da tifoso della Juventus, che possa esserci questo seguito. Vincere è sempre stata la mia priorità".

 

 

Il ricordo del gol al Borussia Dortmund

Ricordando il suo gol contro il Borussia Dortmund nella stagione che culminò con la vittoria della Champions League e della Coppa Intercontinentale, del Piero spera che quella gara possa essere una lezione per la Juventus di Spalletti: "In quella gara ci mancavano Vialli e Ravanelli che era il nostro attacco titolare, giocavamo in un palcoscenico importante io, Padovano e Di Livio che avevamo complessivamente una cinquantina di presenze nella Juve e siamo riusciti a vincere contro una grande squadra. È la dimostrazione che nulla è impossibile". In platea, ad assistere alla presentazione degli eventi in diretta e delle produzioni originale, il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, e Giuseppe De Bellis, executive vice president sport, news and entertainment di Sky Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, ecco la maglia ADPDel Piero 'avvisa' Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS