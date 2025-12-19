Spalletti e la battuta su David che fa ridere tutta la sala stampa: "Meno male che non l'hanno portato a cena..."

Nonostante le due vittorie consecutive tra Champions League e campionato contro Pafos e Bologna, la settimana in casa Juventus è stata tutt'altro che semplice. Infatti lo spogliatoio dei bianconeri ha dovuto fare i conti con delle voci e chiacchiere social che parlavano di un isolamento della squadra nei confronti di Jonathan David. Addirittura si raccontava che l'attaccante canadese sia stato escluso dalle cene di squadra. Voci prive di fondamento che i giocatori della Juve hanno smentito con qualche messaggio sui social: Perin e Locatelli in settimana hanno postato foto insieme a David, mentre Gatti ha scritto un lungo messaggio smentendo tutto. Per spegnere definitivamente tutte le voci, è intervenuto anche Luciano Spalletti, con la sua solita ironia.