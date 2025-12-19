Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 19 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti e la battuta su David che fa ridere tutta la sala stampa: "Meno male che non l'hanno portato a cena..."

L'allenatore dei bianconeri è intervenuto sulla situazione con la sua solita ironia: cosa ha detto in conferenza
2 min
TagsSpallettiDavidJuventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Nonostante le due vittorie consecutive tra Champions League e campionato contro Pafos e Bologna, la settimana in casa Juventus è stata tutt'altro che semplice. Infatti lo spogliatoio dei bianconeri ha dovuto fare i conti con delle voci e chiacchiere social che parlavano di un isolamento della squadra nei confronti di Jonathan David. Addirittura si raccontava che l'attaccante canadese sia stato escluso dalle cene di squadra. Voci prive di fondamento che i giocatori della Juve hanno smentito con qualche messaggio sui social: Perin e Locatelli in settimana hanno postato foto insieme a David, mentre Gatti ha scritto un lungo messaggio smentendo tutto. Per spegnere definitivamente tutte le voci, è intervenuto anche Luciano Spalletti, con la sua solita ironia.

Spalletti e la battuta sul caso David: "Hanno fatto bene a non portarlo a cena..."

Nella conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma allo Stadium, l'allenatore dei bianconeri ha commentato così la situazione: "David hanno fatto bene a non portarlo a cena. La prima volta che l’hanno invitato lui ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole e non l’hanno più portato". Battuta che ha fatto ridere tutti in sala stampa per provare a stemperare la situazione attorno all'attaccante, che va verso la titolarità per la partita contro la squadra di Gasperini. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve-Roma, le probabili formazioniLa conferenza di Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS