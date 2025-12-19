Spalletti e la battuta su David che fa ridere tutta la sala stampa: "Meno male che non l'hanno portato a cena..."
Nonostante le due vittorie consecutive tra Champions League e campionato contro Pafos e Bologna, la settimana in casa Juventus è stata tutt'altro che semplice. Infatti lo spogliatoio dei bianconeri ha dovuto fare i conti con delle voci e chiacchiere social che parlavano di un isolamento della squadra nei confronti di Jonathan David. Addirittura si raccontava che l'attaccante canadese sia stato escluso dalle cene di squadra. Voci prive di fondamento che i giocatori della Juve hanno smentito con qualche messaggio sui social: Perin e Locatelli in settimana hanno postato foto insieme a David, mentre Gatti ha scritto un lungo messaggio smentendo tutto. Per spegnere definitivamente tutte le voci, è intervenuto anche Luciano Spalletti, con la sua solita ironia.
Spalletti e la battuta sul caso David: "Hanno fatto bene a non portarlo a cena..."
Nella conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Roma allo Stadium, l'allenatore dei bianconeri ha commentato così la situazione: "David hanno fatto bene a non portarlo a cena. La prima volta che l’hanno invitato lui ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole e non l’hanno più portato". Battuta che ha fatto ridere tutti in sala stampa per provare a stemperare la situazione attorno all'attaccante, che va verso la titolarità per la partita contro la squadra di Gasperini.