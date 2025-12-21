Juve, Rugani si ferma dopo la Roma: lesione di medio grado, quando può rientrare

TORINO - La Juve di Spalletti festeggia la vittoria sulla Roma allo Stadium , ma il giorno dopo deve fare i conti con le condizioni del gruppo , con qualche acciacco tra i giocatori scesi in campo. La situazione principale è quella di Daniele Rugani , che si è subito sottoposto ad accertamenti al JMedical dopo il problema muscolare in campo. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado .

Rugani si ferma, sospiro di sollievo per Conceicao e McKennie

"Daniele Rugani - si legge nel comunicato ufficiale -, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra". Ancora da stabilire i tempi di recupero per il difensore: "Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero". Sospiro di sollievo, invece, per Conceicao e McKennie: gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma dovranno essere controllati ancora nei prossimi giorni.