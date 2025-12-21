Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve, Rugani si ferma dopo la Roma: lesione di medio grado, quando può rientrare

Ecco il risultato dei primi esami dopo il problema muscolare del difensore bianconero. Sospiro di sollievo, invece, per Conceicao e McKennie
2 min
TagsjuveRomaRugani
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La Juve di Spalletti festeggia la vittoria sulla Roma allo Stadium, ma il giorno dopo deve fare i conti con le condizioni del gruppo, con qualche acciacco tra i giocatori scesi in campo. La situazione principale è quella di Daniele Rugani, che si è subito sottoposto ad accertamenti al JMedical dopo il problema muscolare in campo. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado.

Rugani si ferma, sospiro di sollievo per Conceicao e McKennie

"Daniele Rugani - si legge nel comunicato ufficiale -, a seguito del problema muscolare accusato durante la gara Juventus-Roma, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al gemello mediale della gamba destra". Ancora da stabilire i tempi di recupero per il difensore: "Tra 10 giorni verrà effettuato un nuovo controllo per definire con precisione i tempi di recupero". Sospiro di sollievo, invece, per Conceicao e McKennie: gli esami hanno escluso lesioni muscolari, ma dovranno essere controllati ancora nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Sozza ha fatto beneSpalletti scherza

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS