sabato 3 gennaio 2026
Condò asfalta David in diretta tv dopo il rigore sbagliato contro il Lecce: "Sciatteria unica, si crede un fenomeno, invece..." 

Al termine della sfida pareggiata dalla Juve di Spalletti, arrivano critiche feroci per l'attaccante canadese, il cui errore ha condizionato il risultato finale
In casa Juve prosegue il momento "no" di Jonathan David, protagonista in negativo della sfida pareggiata oggi contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il rigore sbagliato dall'attaccante canadese, commentato dal giornalista Paolo Condò senza troppi giri di parole, pesa come un macigno sul risultato finale dell'Allianz Stadium.

Paolo Condò asfalta David dopo l'errore dal dischetto: "Rigore di una sciatteria unica, inaccettabile"

Così Paolo Condò al termine dei 90 minuti di Juve-Lecce, inevitabilmente condizionati dal rigore fallito da Jonathan David a meno di mezzora dalla fine: "David ha calciato un rigore di una sciatteria unica, inaccettabile, come se fosse un fenomeno che va a fare un gol da fenomeno - ha detto a Sky Sport -. Bene, il messaggio che dobbiamo dare a David in questo momento è che noi non pensiamo che lui sia un fenomeno ma pensiamo che lui sia un giocatore modesto per quello che ha fatto vedere finora. Quindi quando ti danno la possibilità di andare sul dischetto, mettici il 200% dell’atteggiamento mentale (perché tecnicamente voglio sperare che te sappia calciare meglio di così) perché non esiste andare a tirare un rigore così".

 

