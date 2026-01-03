Condò asfalta David in diretta tv dopo il rigore sbagliato contro il Lecce: "Sciatteria unica, si crede un fenomeno, invece..." 

Paolo Condò asfalta David dopo l'errore dal dischetto: "Rigore di una sciatteria unica, inaccettabile"

Così Paolo Condò al termine dei 90 minuti di Juve-Lecce, inevitabilmente condizionati dal rigore fallito da Jonathan David a meno di mezzora dalla fine: "David ha calciato un rigore di una sciatteria unica, inaccettabile, come se fosse un fenomeno che va a fare un gol da fenomeno - ha detto a Sky Sport -. Bene, il messaggio che dobbiamo dare a David in questo momento è che noi non pensiamo che lui sia un fenomeno ma pensiamo che lui sia un giocatore modesto per quello che ha fatto vedere finora. Quindi quando ti danno la possibilità di andare sul dischetto, mettici il 200% dell’atteggiamento mentale (perché tecnicamente voglio sperare che te sappia calciare meglio di così) perché non esiste andare a tirare un rigore così".