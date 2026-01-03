Juventus-Lecce diretta Serie A: segui la partita di campionato oggi LIVE

17:50

L'omaggio dello Stadium per Danilo: "Nessuno potrà togliermi questa maglia dal cuore"

Dopo l'intervista a Dazn, Danilo è andato a bordo campo per l'omaggio di tutto lo Stadium. A bordo campo con lui Giorgio Chiellini e il presidente Ferrero. I suoi figli con la maglia della Juventus e l'abbraccio degli ex compagni Locatelli e McKennie. Dopo il discorso dello speaker, sono partiti i cori dei tifosi juventini per l'ex capitano. Danilo ha poi voluto salutare lo Stadium: "Buona sera bianconeri, sarà un anno pieno di impegni dove dovremo essere resilienti. Ci tenevo a tornare qua per rongraziarvi, mi avete spinto in ogni momento di difficoltà. Da un anno sono via, così è la vita, da un anno non indosso questa maglia ma nessuno me la potrà togliere dal cuore".

17:45

Danilo allo Stadium: "Addio alla Juve? La dirigenza di oggi ha più lucidità. Tornerei subito a Torino"

Oggi Danilo torna allo Stadium per la prima volta dopo l'addio da capitano della Juve. Le sue parole a Dazn: "Dicevo prima ai ragazzi che sono nervoso. Ho vissuto tanti emozioni e momenti qua, sono un po' nervoso. Non si pianifica il fatto di diventare un esempio, uno ogni giorno deve lavorare poi alla fine degli anni si fanno i conti. Ho avuto una carriera importante, con molti sacrifici, ho lavorato tanto e sono felice che gente come Bremer possa imparare qualcosa da me. Faremo il Mondiale insieme? Magari. Per lavorare nel calcio ci sono i livelli, devo ringraziare Chiellini e i dirigenti che hanno preso in mano la situazione ora. Lavorare alla Juve non è mai facile, ma loro hanno più lucidità nel gestire queste situazioni. Il mondo Juve è dove ho imparato a giocare a calcio per una maglia, per i tifosi e per ogni persona che lo forma, non è scontato. Ti spinge tanto quanto sei in campo. Tornerei alla Juve? Me lo chiedono ogni giorno, sicuramente sì, non ci penserei neanche. Ora ho un altro anno con il Flamengo, l'ultima è stata una stagione importante, ma poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio. Mi aspetta un futuro fuori dal campo e sicuramente la Juve è casa mia e non ci penserei neanche".

17:40

Spalletti: "David è un cecchino d'area, dispiace che non sia tranquillo"

Spalletti a Dazn nel pre partita: "Cambia il colore delle maglie ma non cambia il nostro. Non ci chiamiamo Juve per caso, dobbiamo avere come riferimento il rispetto per gli avversari, di noi stessi, dei tifosi e della storia che abbiamo. Non dobbiamo fare le partite in conseguenze degli avversari. L'uno contro uno difficile da andare a superare, perché ha scatenato le individualità delle squadre che vengono a giocare contro di noi. Il blocco squadra basso crea problemi a chiunque. Avere delle frecce come Yildiz e Conceicao ci dà la possibilità di trovare apertura. David titolare? Sta benissimo, ragazzo serio e professionista top. Entra in relazione in qualsiasi posizione del campo, è un cecchino d'area incredibile. Dispiace che non sia così tranquillo di non far vedere le sue qualità, ma come finalizzatore è il top".

17:35

Il ds del Lecce Trinchera: "Stavo parlando con Ottolini ma non di Tiago Gabriel"

Il ds del Lecce Trinchera: "Sensazioni positive anche se sappiamo che sarà dura. Meritavamo una classifica migliore ma episodi arbitrali sfortunati ci hanno penalizzato. Complicato giocare contro chiunque, figuriamoci contro la Juventus. Con Ottolini non stavo parlando di Tiago Gabriel. Mercato? Siamo sempre pronti a cogliere opportunità, ma come ha spiegato Corvino abbiamo dientità e non dobbiamo alterare gli equilibri della squadra che non sta mai venendo meno sul piano della prestazione. Accontenteremo qualche giocatore che vuole andare a giocare dunque dovremmo rimpiazzarli. Camarda sta migliorando tanto, altrimenti oggi non sarebbe titolare. Ha un bel futuro, è tanto maturo e ci aspettiamo grandi cose da lui".

17:30

Entrano in campo le squadre per il riscaldamento

In campo è entrato prima il Lecce per iniziare il suo riscaldamento. Poco dopo gioco di luci e boato dello Stadium per l'ingresso in campo della Juventus.

17:25

Bremer: "Spalletti grande allenatore. Oggi torna Danilo? Dopo vado ad abbracciarlo"

Bremer ha parlato a Dazn prima della partita contro il Lecce: "100 partite con la Juve finalmente. Sono stato un anno fuori ma ora conta stare con la squadra. La partita di oggi è difficile, ma dobbiamo vincere. Fisicamente sto crescendo, mi servono partite e allenamenti per arrivare al 100% della forma e col tempo ci arriverò. Spaleltti è un bravo allenatore e la sua storia lo dice, proviamo di seguirlo al massimo. Danilo quando sono arrivato qui mi ha aiutato tanto, grande uomoe giocatore, dopo vado ad abbracciarlo".

17:20

Lecce, le parole di Kaba

Kaba a Dazn nel pre partita: "Abbiamo lavorato per fare la differenza in questa partit,a dobbiamo lavorare di quadra, cosa che non è successo nella scorsa partita contro il Como".