Juventus-Lecce diretta Serie A: segui la partita di campionato oggi LIVE
La Juventus ospita il Lecce nella diciottesima giornata di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida dello Stadium da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Dopo le due vittorie nei big match contro Roma e Bologna, la squadra di Spalletti si è riconfermata a Pisa: ora davanti ai propri tifosi deve proseguire sulla strada della continuità. Salentini in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga pesante contro il Como: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
18:22
20' - Locatelli sfiora il palo
Altra palla gol per la Juve: Cambiaso mette il pallone a rimorchio al limite per Thuram, il pallone però sfila e finisce sui piedi di Locatelli che calcia di prima intenzione. Il pallone rimane basso e sfiora il palo.
18:18
17' - Magia di Cambiaso, Falcone respinge
Si accende anche Cambiaso: passa in slalom in mezzo a due, si prepara il tiro allargandosi verso sinistra e da fuori area fa partire un mancino destinato all'angolino basso. Falcone la mette fuori in allungamento.
18:16
14' - La difesa del Lecce mura il rigore in movimento di McKennie
Ennesimo uno contro uno creato da Yildiz che prova a calciare a giro, il pallone rimpallato va a finire sui piedi di McKennie all'altezza del dischetto. Lo statunitense stoppa e calcia, ma due difensori del Lecce murano il tiro da ottima posizione.
18:12
11' - Angolo per la Juve
Juve ancora in attacco con Tiago Gabriel che la mette in angolo. Corner battuto da Conceicao, stavolta in mezzo, McKennie spizza la respinge la difesa del Lecce.
18:09
8' - Miracolo di Falcone, David sfiora il gol
Continua l'assedio della Juve: angolo battuto corto da Conceico per Yildiz che va al cross in mezzo per David. Il canadese da due passi gira di testa, Falcone respinge in spaccata con i piedi, il pallone sbatte sul palo e si fa tutta la linea in orizzontale tornando tra le mani del portiere.
18:08
7' - Ripartenza della Juve
Indecisione di Tiago Gabriel che perde palla a centrocampo. Riparte veloce la Juve con una grande palla di David verso la corsa di Conceicao. Il portoghese prova ad accentrarsi e calciare, ma viene respinto.
18:04
3' - Magia di Yildiz
Incredibile slalom di Yildiz in area in mezzo a tre, prova a metterla in mezzo la il traversone viene ribattuto. Palla in angolo, nulla da corner.
18:01
1' - Inizia Juventus-Lecce
Dopo il minuto di silenzio per la tragedia di Crans-Montana, inizia la partita tra Juventus e Lecce: primo possesso palla della partita per i salentini.
17:50
L'omaggio dello Stadium per Danilo: "Nessuno potrà togliermi questa maglia dal cuore"
Dopo l'intervista a Dazn, Danilo è andato a bordo campo per l'omaggio di tutto lo Stadium. A bordo campo con lui Giorgio Chiellini e il presidente Ferrero. I suoi figli con la maglia della Juventus e l'abbraccio degli ex compagni Locatelli e McKennie. Dopo il discorso dello speaker, sono partiti i cori dei tifosi juventini per l'ex capitano. Danilo ha poi voluto salutare lo Stadium: "Buona sera bianconeri, sarà un anno pieno di impegni dove dovremo essere resilienti. Ci tenevo a tornare qua per rongraziarvi, mi avete spinto in ogni momento di difficoltà. Da un anno sono via, così è la vita, da un anno non indosso questa maglia ma nessuno me la potrà togliere dal cuore".
17:45
Danilo allo Stadium: "Addio alla Juve? La dirigenza di oggi ha più lucidità. Tornerei subito a Torino"
Oggi Danilo torna allo Stadium per la prima volta dopo l'addio da capitano della Juve. Le sue parole a Dazn: "Dicevo prima ai ragazzi che sono nervoso. Ho vissuto tanti emozioni e momenti qua, sono un po' nervoso. Non si pianifica il fatto di diventare un esempio, uno ogni giorno deve lavorare poi alla fine degli anni si fanno i conti. Ho avuto una carriera importante, con molti sacrifici, ho lavorato tanto e sono felice che gente come Bremer possa imparare qualcosa da me. Faremo il Mondiale insieme? Magari. Per lavorare nel calcio ci sono i livelli, devo ringraziare Chiellini e i dirigenti che hanno preso in mano la situazione ora. Lavorare alla Juve non è mai facile, ma loro hanno più lucidità nel gestire queste situazioni. Il mondo Juve è dove ho imparato a giocare a calcio per una maglia, per i tifosi e per ogni persona che lo forma, non è scontato. Ti spinge tanto quanto sei in campo. Tornerei alla Juve? Me lo chiedono ogni giorno, sicuramente sì, non ci penserei neanche. Ora ho un altro anno con il Flamengo, l'ultima è stata una stagione importante, ma poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio. Mi aspetta un futuro fuori dal campo e sicuramente la Juve è casa mia e non ci penserei neanche".
17:40
Spalletti: "David è un cecchino d'area, dispiace che non sia tranquillo"
Spalletti a Dazn nel pre partita: "Cambia il colore delle maglie ma non cambia il nostro. Non ci chiamiamo Juve per caso, dobbiamo avere come riferimento il rispetto per gli avversari, di noi stessi, dei tifosi e della storia che abbiamo. Non dobbiamo fare le partite in conseguenze degli avversari. L'uno contro uno difficile da andare a superare, perché ha scatenato le individualità delle squadre che vengono a giocare contro di noi. Il blocco squadra basso crea problemi a chiunque. Avere delle frecce come Yildiz e Conceicao ci dà la possibilità di trovare apertura. David titolare? Sta benissimo, ragazzo serio e professionista top. Entra in relazione in qualsiasi posizione del campo, è un cecchino d'area incredibile. Dispiace che non sia così tranquillo di non far vedere le sue qualità, ma come finalizzatore è il top".
17:35
Il ds del Lecce Trinchera: "Stavo parlando con Ottolini ma non di Tiago Gabriel"
Il ds del Lecce Trinchera: "Sensazioni positive anche se sappiamo che sarà dura. Meritavamo una classifica migliore ma episodi arbitrali sfortunati ci hanno penalizzato. Complicato giocare contro chiunque, figuriamoci contro la Juventus. Con Ottolini non stavo parlando di Tiago Gabriel. Mercato? Siamo sempre pronti a cogliere opportunità, ma come ha spiegato Corvino abbiamo dientità e non dobbiamo alterare gli equilibri della squadra che non sta mai venendo meno sul piano della prestazione. Accontenteremo qualche giocatore che vuole andare a giocare dunque dovremmo rimpiazzarli. Camarda sta migliorando tanto, altrimenti oggi non sarebbe titolare. Ha un bel futuro, è tanto maturo e ci aspettiamo grandi cose da lui".
17:30
Entrano in campo le squadre per il riscaldamento
In campo è entrato prima il Lecce per iniziare il suo riscaldamento. Poco dopo gioco di luci e boato dello Stadium per l'ingresso in campo della Juventus.
17:25
Bremer: "Spalletti grande allenatore. Oggi torna Danilo? Dopo vado ad abbracciarlo"
Bremer ha parlato a Dazn prima della partita contro il Lecce: "100 partite con la Juve finalmente. Sono stato un anno fuori ma ora conta stare con la squadra. La partita di oggi è difficile, ma dobbiamo vincere. Fisicamente sto crescendo, mi servono partite e allenamenti per arrivare al 100% della forma e col tempo ci arriverò. Spaleltti è un bravo allenatore e la sua storia lo dice, proviamo di seguirlo al massimo. Danilo quando sono arrivato qui mi ha aiutato tanto, grande uomoe giocatore, dopo vado ad abbracciarlo".
17:20
Lecce, le parole di Kaba
Kaba a Dazn nel pre partita: "Abbiamo lavorato per fare la differenza in questa partit,a dobbiamo lavorare di quadra, cosa che non è successo nella scorsa partita contro il Como".
17:15
Prima allo Stadium per Ottolini da ds della Juve
Settimana importante per la Juventus che alla vigilia della partita dello Stadium al Lecce ha ufficializzato l'arrivo del nuovo ds Marco Ottolini: tutti i dettagli del contratto.
17:05
Lecce, la formazione ufficiale
LECCE (4-3-3): Falcone; Matias Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Drame, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. All. Di Francesco (squalificato, in panchina Del Rosso).
17:00
La formazione ufficiale della Juve
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kaluli, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All: Spalletti.
16:44
Dove vedere Juve-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
16:30
A breve il calcio d'inizio di Juve-Lecce: l'orario
Il calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18.
Allianz Stadium - Torino