Dove vedere Juve-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
È il giorno di Juve-Lecce, valida per la diciottesima giornata di Serie A. All'Allianz Stadium si sfidano i bianconeri di Luciano Spalletti e i giallorossi di Eusebio Di Francesco. I padroni di casa sono reduci da tre vittorie consecutive, ultima in ordine cronologico quella ottenuta in trasferta sul campo del Pisa (2-0). Gli ospiti dalla sconfitta in casa contro il Como (3-0) dopo la vittoria interna sullo stesso Pisa (1-0).
Juve-Lecce, l'orario
Juventus-Lecce è in programma oggi, sabato 3 gennaio, alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Lecce in diretta tv
Juve-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
Juve-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Lecce anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Spalletti e Di Francesco
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Scaglia, Kelly, Rouhi, Pedro Felipe, Cabal, Joao Mario, Adzic, Miretti, Kostic, Zhegrova, Openda. Allenatore: Spalletti.
Indisponibili: Vlahovic, Gatti, Rugani, Milik.
Squalificati: -.
Diffidati: Locatelli.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani; N'Dri, Kaba, Banda; Camarda. A disposizione: 32 Samooja 95 Bleve, 4 Gaspar, 18 Jean, 21 Kouassi, 13 Perez, 28 Gorter, 14 Helgason,36 Marchwinski, 6 Sala, 50 Pierotti, 9 Stulic. Allenatore: Di Francesco (squalificato, in panchina Del Rosso).
Indisponibili: Sottil, Frucht, Coulibaly, Berisha, Morente, Pierret.
Squalificati: Di Francesco (all.).
Diffidati: Ramadani.
