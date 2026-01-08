Sabatini replica piccatissimo a Spalletti: "Allusioni totalmente fuori dalla realtà, non tifo per..."

Botta e risposa a distanza tra Luciano Spalletti e Sandro Sabatini . L'allenatore della Juventus in conferenza stampa dopo la vittoria dei bianconeri sul campo del Sassuolo è tornato sulle critiche ricevute dopo il calcio di rigore sbagliato da David: "Perché si ricevono delle offese, non è che si ricevano frasi da un punto di vista sportivo, tipo ‘ha preso una decisione sbagliata’, no, sono proprio offese. Sono quelli che poi hanno a cuore gli amici che hanno da un’altra parte e tentano di mettere confusione con questi video che si fanno con il cellulare in mano. Hanno un amico che allena da un'altra parte e fanno i fenomeni ".

Il giorno dopo le dichiarazioni di Spalletti Sandro Sabatini ha replicato. "Se si rivolgeva a me, rispondo. Le allusioni non mi piacciono. Ho visto tanti videini. Se l’è presa col mio e non con quelli in cui si diceva che David era stato indegno. I videini sugli allenatori e rigori li ho fatti per Gasperini con Lookman, con Fonseca al Milan a Firenze, l’ho fatto sulla Fiorentina con Kean e Mandragora. È una mia opinione, il rigore lo decide l’allenatore. Se il designato non se la sente, un gesto d’intesa con l’allenatore ci deve essere". Il giornalista ha parlato in diretta nel corso della trasmissione Pressing su Mediaset, chiudendo: "Ho troppa stima di Spalletti allenatore. Le allusioni sono totalmente fuori dalla realtà e dall’eleganza. Non faccio il tifo per nessuna squadra o allenatore, sono uno che ha della gente che mi stima, dico che faccio il tifo per la Nazionale”.