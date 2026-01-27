"Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale"

L'allenatore della Juve, evidentemente, vuole sottolineare che quella di domenica è stata soltanto una svista, oggi riferita a Conte, che si è visibilmente indispettito durante la conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Chelsea. "Conte? Pensavo fosse intelligenza artificiale e spererei che in Champions si abbiano temi diversi, dei temi da Champions... Ma di cosa parliamo, andiamo alla prossima domanda", ha detto Spalletti, poco fa, ai microfoni di Sky.

Il botta e risposta Spalletti-Conte

"Vincere con gli ex campioni d’Italia ti dà ancora più certezze per avere consapevolezza di essere squadra forte", aveva detto Spalletti in conferenza stampa, dopo la vittoria sul Napoli. Poco prima, però, a RaiSport, aveva anche pronunciato le parole che oggi lui stesso ha ripubblicato su Instagram: "Stasera si può dire che si è preso delle cose, anche perché davanti avevamo i meglio di tutti, avevamo i campioni d'Italia...". Conte, che non aveva sentito la conferenza di Spalletti dopo la gara di due giorni fa, è venuto a conoscenza di tutto soltanto oggi, informato dal giornalista che gli ha posto la domanda specifica: "Se ha detto una cosa del genere non è stata una frase felice - la risposta odierna dell'allenatore del Napoli - è una frase infelice, noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia e bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso di dire una cosa del genere verso un'altra squadra. Me lo sta dicendo adesso e mi dispiace perché Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, ma magari deve stare un po' più attento quando parla. Non può dirlo perché mancano ancora 16 partite, poi se ci ha visto così male. Ci ha già scucito lo scudetto, dispiace perché abbiamo fatto tanto per cucirlo e bisogna avere rispetto, buona fortuna a lui...". Forse la polemica è chiusa, forse...