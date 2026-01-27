13:05

Conte sul commento di Diego Costa: "Non perdo tempo a leggere cosa dicono certe persone..."

Conte sul commento di Diego Costa: "Non sono una persona che perde energie leggendo cosa dicono le persone sui giornali. So bene che attorno al calcio ci sono persone intelligenti e stupide. Non perdo tempo a leggere queste cose. Diego Costa ha giocato per me un anno. Abbiamo vinto insieme il campionato, posso parlare di questo. Poi è voluto andare via tre volte nella stessa stagione. Poi, dopo il Chelsea, non so cosa gli è accaduto".

13:03

Conte su come cambia il calcio: "Vi sto facendo mezza lezione..."

Conte su come è cambiato il calcio inglese, e non solo, con molta importanza ai calci piazzati. La risposta termina con una battuta: "Il calcio è in continua evoluzione. Se non sei al passo con i tempi rimani indietro. Si pensi al portiere: adesso è importante che abbia una lunga gittata. Prima si aspettava nella propria metà campo la squadra avversaria. Adesso no. L'obiettivo primario è cercare di dominare le partite, di avere la palla: quando la hai non aspetto, ma vengo a prenderla. Sono aumentati i gol su recupero in verticale. Pensiamo all'Arsenal: sui piazzati sono dominanti, e danno un esempio. Avere in squadra un giocatore che ha una gittata lunga da fallo laterale è importante, perché ogni rimessa diventa un calcio d'angolo. Noi allenatori dobbiamo essere bravi, quando si va sul mercato, di far capire questi cambiamenti. I club, spesso non addetti ai lavori, non capiscono. In Inghilterra ogni rimessa, ogni angolo, è un'azione da gol. Servono squadre strutturate. Ma sto facendo mezz lezione..."

12:59

Conte sul Chelsea: "Una bellissima esperienza"

Conte sul suo passato al Chelsea: "Abbiamo vinto la Premier nel primo anno, perdendo la finale di FA Cup. Nella stagione successiva l'abbiamo vinta. Voglio ringraziare mister Abramovich. Assieme a Marina mi hanno dato l'opportunità di fare la mia prima esperienza all'estero. E' stata una bellissima esperienza. Adesso il Chelsea sta continuando ad avere la stessa mentalità vincente, lo stesso desiderio di vincere. Comprano giocatori giovani e importanti. Stanno costruendo qualcosa di importante per il futuro".

12:54

Conte sugli infortuni: "Questa stagione ha qualcosa di inspiegabile. E siamo solo a metà anno..."

Conte sempre sugli infortuni: "Penso di avere la giusta esperienza da allenatore, e quanto accaduto questa stagione ha dell'inspiegabile. Ogni anno, se uno va a vedere ogni squadra, si contemplano infortuni. Solitamente infortuni muscolari, e in media in due settimane, massimo un mese, rientrano. Avere infortuni seri da operazione, o comunque non muscolare, articolari, allora è difficile da spiegare. Lukaku fuori 6 mesi, De Bruyne pure, Gilmour operato, Neres, giocatore che speravamo non gli accadesse niente, si è operato, Anguissa in nazionale si strappa... Mi devo concentrare bene su quelli che abbiamo. Sfido chiunque a portarmi una squadra che ha avuto tutte queste problematiche a metà anno. Incrociamo le dita... Nonostante ciò abbiamo vinto una Supercoppa. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, non dimentichiamolo. Sono convinto che se partissimo oggi dicendo che questa è la rosa del Napoli con cui affrontare il campionato, nessuno ci accrediterebbe. E invece siamo ancora qui. Nessuno ci ha dominato in stagione. Continueremo ad andare a testa alta per rendere orgogliosi i tifosi napoletani"

12:51

Conte: "Lukaku non è al 100%"

Sulle condizioni dei giocatori: "Lukaku non è al 100%. Gli ho dato dieci minuti contro la Juventus, non esprime ancora il suo meglio. Avendo avuto un distaccamento del tendine, del quadricipite, non è una cosa semplicissima. E' arrivato Giovane. Lo chiamiamo "Gio", un ragazzo che ci può dare una mano, sia da dieci che da seconda punta. Quando ci sarà il recupero di Anguissa, che sembrava imminente e invece... Io le idee ce l'ho. Siamo gli stessi di quelli contro la Juventus. Speriamo che Gilmour possa tornare presto"

12:48

Conte sulla frase di Spalletti: "Una frase infelice la sua"

Conte è tornato sulle parole di Spalletti, che ha definito Napoli "ex-campione d'Italia": "Dopo la partita preferisco staccarmi, soprattutto con il triplice impegno, senza vedere le dichiarazioni degli altri allenatori. Lei mi sta dicendo per la prima volta quanto detto da Spalletti. E' una frase infelice. Noi abbiamo ancora lo Scudetto sulla maglia: bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso. Me lo sta dicendo e mi dispiace. Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, magari deve stare più attento quando parla. Non può dire una cosa del genere perché mancano ancora 16 partite. Ci ha scucito di dosso lo Scudetto. Dispiace. Buona fortuna a lui".

12:46

Conte: "Al peggio non c'è mai fine"

Conte sul momento della squadra: "Al peggio non c'è mai fine. Al tempo stesso bisogna essere ottimisti, ma non si possono prevedere situazioni ancora peggiore. Pensavamo di aver visto tutto a dicembre, quando parlare per dire di un giocatore che stava uscendo e diventando determinante per noi, come Neres. Invece si è operato. Quando uno può, deve essere ottimista. Ma al tempo stesso devi essere preparato al peggio. Il nostro compito è quello di essere effettivi quando le situazioni non vanno per il gesto giusto. Quando il vento tira nella giusta direzione navigare è facile per tutti. Quando è contrario ci sono onde alte, e allora devi essere bravo. Mantenendo termini di navigazione: i marinai devono credere a ciò che si sta facendo, ed essere pronti a fare tutto per andare avanti. Questi ragazzi hanno tutto e stanno dando tutto. Cosa è mancato? Con il Copenaghen avevamo avuto la possibilità di sistemare la situazione e non siamo stati bravi". Sul Chelsea: "Conosco benissimo questo club, so le loro ambizioni. Sono campioni del Mondo per club. Dobbiamo giocarci tutto il possibile, sapendo che possiamo contare su un alleato forte come il Maradona. Da non sottovalutare. Sappiamo cosa significa giocare in casa nostra. Sarebbe bello vedere un'onda azzurra spingerci".

12:42

Napoli-Chelsea, la conferenza stampa di Antonio Conte

Dopo McTominay, è il turno di Antonio Conte di parlare in conferenza stampa.

12:42

Termina la conferenza stampa di McTominay

Termina così la conferenza stampa di Scott McTominay alla vigilia di Napoli-Chelsea.

12:41

McTominay sulla sua duttilità

Sulla sua duttilità: "Ho cambiato molte posizione, ma da quando ho 5 anni, nel calcio ho sempre fatto quanto richiestomi dall'allenatore. Prendo sempre i consigli di allenatore, staff e compagni".

12:40

McTominay: "Chelsea squadra forte, con un ottimo giovane allenatore". Sul Manchester United...

Sulla sfida contro il Chelsea: "Per noi è un'opportunità giocare contro club importanti come il Chelsea. Il calcio non è mai facile". Quindi, McTominay ha commentato il momento del Manchester United: "Carrick è una persona speciale. Gli auguro il meglio. I due risultati ottenuti sono speciali, soprattutto per me che li ho guardati. Spero che possa continuare bene". Sull'allenatore del Chelsea: "Sono impressionato. Un ottimo giovane allenatore. Sono però più concentrato su cò che noi dovremo fare domani".

12:36

McTominay: "Hojlund dice che ho un testone"

Dal suo arrivo al Napoli, McTominay è il giocatore che ha segnato di più di testa: "Tanti gol di testa? Ho un testone, come dice Rasmus. Per me è importante cercare di arrivare il più possibile nell'area avversaria. Mi piace creare un po' di caos per gli avversari". McTominay ha già segnato una doppietta al Chelsea, con la maglia del Manchester United: "Ricordo quella sfida a Old Trafford, ma fu tanto tempo fa. Voglio andare avanti in Champions League".

12:34

McTominay: "Dobbiamo riflettere sugli errori e continuare a lavorare"

Sul momento della squadra dopo la sconfitta: "La testa deve rimanere alta dopo una sconfitta. Dobbiamo riflettere sugli errori e continuare a lavorare, continuare a essere concentrati su ciò che ci aspetta nei prossimi mesi. Infortuni? Siamo in una situazione difficile, non semplice da gestire".

12:32

Inizia la conferenza stampa di McTominay: "Sto bene. Faccio il meglio per recuperare"

McTominay apre la conferenza stampa: "Sto bene. Faccio il meglio che posso per recuperare tra una partita e l'altra. Giochiamo una gara ogni tre giorni, e voglio farmi trovare sempre pronto. Domani abbiamo una partita importante in Champions, l'atmosfera sarà incredibile".

12:21

Napoli, sfida decisiva: la classifica di Champions League

Il Napoli attualmente, con 8 punti in 7 partite, si trova al venticinquesimo posto in Champions League. Una vittoria è fondamentale per qualificarsi ai playoff. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA

12:11

Il Maradona sarà sold out

Sfida decisiva per il percorso in Champions League del Napoli contro il Chelsea. Per l'occasione, il Maradona sarà tutto esaurito. LEGGI QUI

12:01

Conte e McTominay presentano Napoli-Chelsea: l'orario della conferenza stampa

La conferenza stampa pre partita di Antonio Conte e Scott McTominay è attesa alle ore 12:30 allo stadio "Maradona", dove andrà in scena la rifinitura del Napoli. Domani fischio d'inizio alle 21.

Stadio Maradona - Napoli