Riferiscono a Conte una frase detta da Spalletti e lui impazzisce in conferenza stampa: la ricostruzione

Stava parlando del Maradona come "alleato" di "un'onda azzurra" per la sfida di Champions in casa contro il Chelsea. Poi, però, a una domanda ha cambiato lo spartito pacato della conferenza stampa di Antonio Conte . Riportando le parole di Spalletti , cha ha definito il Napoli "ex campione d'Italia", un giornalista ha chiesto al tecnico, tra le altre cose, se "lei si sente campione d'Italia in carica?". Da lì è iniziata una risposta molto articolata...

Napoli, Conte risponde stizzito a Spalletti

"Dopo la partita preferisco staccarmi, soprattutto con il triplice impegno, senza vedere le dichiarazioni degli altri allenatori. Lei mi sta dicendo per la prima volta quanto detto da Spalletti. E' una frase infelice. Noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia: bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso. Me lo sta dicendo e mi dispiace. Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, magari deve stare più attento quando parla. Non può dire una cosa del genere perché mancano ancora 16 partite. Ci ha scucito di dosso lo scudetto. Dispiace. Buona fortuna a lui", ha detto Conte, rispondendo così alle parole di Spalletti, pronunciate dopo Juve-Napoli della scorsa settimana.