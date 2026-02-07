Juve, Yildiz ha firmato il rinnovo: l'annuncio ufficiale con le cifre e i dettagli del contratto

Le strade di Yildiz e della Juventus proseguiranno assieme. Prima della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro la Lazio , l'amministratore delegato bianconero Damienl Comolli ha annunciato il rinnovo di contratto del trequartista turco classe 2005 assieme allo stesso. Comolli, in italiano per la prima volta, si è espresso: "Siamo davvero tutti contenti di annunciare il rinnovo fino al 2030. Una felicità condivisa da tutti. E' un campione vero, una stella del calcio, come ci ricorda il cognome. Un giovane uomo cresciuti con valori forti. Grazie per avere deciso di rimanere con noi . Vogliamo riportare la Juventus ai successi che merita, costruire la Juve del futuro . Il rinnovo di Kenan è un passo importante, ma non l'unico".

Yildiz, adesso è ufficiale il rinnovo di contratto

Un rinnovo di contratto che era atteso, e adesso è diventato realtà. "Ringrazio tutti e sono molto felice di rinnovare il mio contratto con la Juventus che per me è come una famiglia: io amo questa squadra perché stando qui sono sicuro di fare grandi cose, sono certo che dietro di me ci saranno sempre i tifosi. Grazie mille, fino alla fine!". Un annuncio che è stato anticipato dalla pubblicazione da parte della Juventus sui social dell'immagine di una panchina illuminata in mezzo allo Stadium. Un'immagine che rievoca, nella testa dei tifosi, quella in cui seduti su quella panchina vi erano Boniperti e Del Piero e facendo così scatenare la reazione dei tifosi sui social. "La nostra storia continua". Questa la frase annunciata dal giocatore stesso nel video publicato dal club, seduto proprio su quella panchina. Arrivato in bianconero nel 2022 dal Bayern Monaco, Yildiz in bianconero ha giocato 115 partite, segnando 25 gol e servendo diciannove assist.