Del Piero non ci sta, la dura bacchettata a Chivu: "Ha detto che l'espulsione c'era? Beh, allora..."

Lo dice in tono misurato. Ma lo dice eccome. Alex Del Piero non si nasconde e dagli studi di Sky Sport evidenzia senza mezzi termini il suo rammarico per le frasi dette da Chivu dopo un'Inter-Juve a fior di pelle. L'espulsione di Kalulu e il tuffo di Bastoni sono l'argomento clou della discussione in studio e il fatto che il tecnico nerazzurro abbia appena assolto l'arbitro per la decisione presa ("Per me il rosso c'era") non va giù all'ex capitano e bandiera della Juventus: "Io credo che Chivu stia facendo un ottimo lavoro e ha ridato vita ad un'Inter forte ma forse un po' avanti con l'età. Penso che stasera, dal mio punto di vista, ha sbagliato il commento all'espulsione. Mi aspettavo qualcosa di diverso nell'interpretazione di quello che è accaduto, anche perché l'Inter non ha bisogno di questo. Quando sei forte vuoi vincere bene e quando ti capita un episodio sbagliato ma chiaramente a tuo favore, non sei contento", ha detto Del Piero che poi ha aggiunto: "Mi auguro che fra un paio di giorni Chivu possa dire, o comunque pensare, che quello non è successo in campo non è un tocco da espulsione e che Bastoni con le gambe non doveva andare giù così".