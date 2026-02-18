Orribile insulto razzista a Kelly, il giocatore della Juve reagisce: "Ora ci saranno conseguenze..." 

Lloyd Kelly non ci sta. Il difensore della Juventus è stato vittima di un insulto razzista sui social . Così, in una storia Instagram sul suo profilo, ha condiviso il commento fuori luogo di un utente taggando la persona che lo aveva preso di mira con la frase "torna allo zoo". Non solo. Kelly ha risposto in maniera decisa e piccata al suo hater.

Kelly e l'insulto razzista

"Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport, e le ho sempre accettate: ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò: le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze", ha scritto il calciatore inglese.