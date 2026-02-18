Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Bremer, c'è l'esito degli esami per l'infortunio contro il Galatasaray: i dettagli© Juventus FC via Getty Images

Bremer, c'è l'esito degli esami per l'infortunio contro il Galatasaray: i dettagli

Il difensore brasiliano si è sottoposto a un controllo per il problema alla coscia sofferto in Champions League
1 min
TagsBremerDavidJuventus
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Almeno dall'infermeria arrivano notizie confortanti per la Juventus, battuta 5-2 a Istanbul dal Galatasaray, ieri sera nell'andata dei playoff di Champions League: in mattinata Gleison Bremer si è sottoposto ad alcuni controlli medici al J Medical con esito negativo. Il brasiliano, uscito dal campo per un infortunio alla coscia al 34' del primo tempo in Turchia, non si è procurato nessuna lesione e verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico bianconero.

David in ripresa

Anche per Jonathan David, che ha saltato la gara contro il Galatasaray per un fastidio all'inguine, sono arrivate buone notizie: non sono stati riscontrati guai seri. L'attaccante canadese oggi ha lavorato a parte e le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno alla Continassa. Il prossimo impegno della squadra di Spalletti sarà sabato alle 15, allo Stadium, contro il Como di Fabregas in una sfida fondamentale nella corsa al quarto posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

