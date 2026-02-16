Galatasaray-Juve, David non convocato. C'è Thuram
La Juventus nei playoff di Champions League sfiderà il Galatasaray. La squadra bianconera giocherà a Istanbul nella gara di andata. Una partita che rievoca la sfida del 2013, quando una rete di Sneijder condannò i bianconeri all'eliminazione. Per la partita Spalletti dovrà fare a meno di Jonathan David, fuori dai convocati per un fastidio all'anca.
Galatasaray-Juve, Thuram torna tra i convocati. Fuori anche Holm
Dopo aver saltato per infortunio la partita contro l'Inter a causa di un'edema osseo, torna tra i convocati Thuram. Luciano Spalletti non potrà fare conto, oltre a David, anche su Emil Holm, infortunatosi a San Siro. In seguito, i convocati della Juventus.
PORTIERI: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio.
DIFENSORI: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Kostic.
CENTROCAMPISTI: McKennie, Conceiçao, Thuram, Locatelli, Miretti, Adzic, Koopmeiners.
ATTACCANTI: Boga, Yildiz, Zhegrova, Openda.