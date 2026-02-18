Rimpatriata Juve a cena per festeggiare la Champions: c'è pure Lippi. Li riconoscete tutti?

Rimpatriata speciale a Viareggio per festeggiare il trentennale della Champions League conquistata nel 1996 dalla Juventus nel giorno successivo alla disfatta di Istanbul contro il Galatasaray . Gran parte dei protagonisti di quella storica impresa si è ritrovata per un pranzo conviviale, facendo visita all’ex tecnico Marcello Lippi .

Juve, reunion della squadra che ha vinto la Champions nel 1996

All’incontro hanno preso parte Fabrizio Ravanelli, Massimo Carrera, Angelo Peruzzi, Gianluca Pessotto, Michele Padovano, Ciro Ferrara, Alessandro Del Piero, Moreno Torricelli, Angelo Di Livio, Michelangelo Rampulla e Sergio Porrini. Un momento all’insegna dei ricordi e dell’amicizia per celebrare uno dei trionfi più iconici della storia bianconera.