Juventus, nuova partenrship con Heineken: "Testimonia la forza del nostro brand"
La Juventus ha stretto una partnership pluriennale con Heineken, divenuta beer partner del club bianconero. Una collaborazione che eleverà la fan experience all'Allianz Stadium, rendendo così per i tifosi il giorno della gara sempre più coinvolgente, immersivo e memorabile. Questa partnership, attraverso attivazioni dedicate, aree esperienziali e momenti di intrattenimento, introdurrà un modello di interazione innovativo.
Juventus e Heineken: "Partnership che unisce due realtà iconiche al mondo"
La partnership introdurrà anche l'Heineken Extra Time Experience all'interno del Club Sivori, ambiente esclusivo dello Stadium. Un momento concepito per riunire ospiti e tifosi in una celebrazione autentica e partecipata. Peter Silvestone, Chief Business Officer della Juventus, ha commentato: "Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership che unisce due dei brand e delle realtà aziendali più iconiche al mondo. La decisione di Heineken di collaborare con Juventus testimonia ulteriormente la forza e il posizionamento globale del nostro brand, oltre alla nostra posizione unica come la squadra italiana con il maggior seguito internazionale. Questa collaborazione mira, inoltre, a migliorare ulteriormente la fan experience in tutte le aree dell'Allianz Stadium, una struttura che registra il più alto tasso di riempimento in Serie A e offre un'esperienza eccellente in ogni settore dello stadio”. Quindi ha preso parola Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia: "Questa partnership rappresenta per Heineken un'opportunità estremamente importante per rafforzare la connessione con il mondo del calcio, un linguaggio universale capace di unire persone e passioni in tutto il mondo. Insieme a Juventus, una delle squadre più amate in Italia e seguite a livello internazionale, vogliamo contribuire a creare esperienze uniche, che coinvolgano tifosi di ogni generazione e celebrino insieme la passione, la condivisione e l'appartenenza che rendono il calcio uno sport davvero speciale”.