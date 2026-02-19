Juventus, nuova partenrship con Heineken: "Testimonia la forza del nostro brand"

Juventus e Heineken: "Partnership che unisce due realtà iconiche al mondo"

La partnership introdurrà anche l'Heineken Extra Time Experience all'interno del Club Sivori, ambiente esclusivo dello Stadium. Un momento concepito per riunire ospiti e tifosi in una celebrazione autentica e partecipata. Peter Silvestone, Chief Business Officer della Juventus, ha commentato: "Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership che unisce due dei brand e delle realtà aziendali più iconiche al mondo. La decisione di Heineken di collaborare con Juventus testimonia ulteriormente la forza e il posizionamento globale del nostro brand, oltre alla nostra posizione unica come la squadra italiana con il maggior seguito internazionale. Questa collaborazione mira, inoltre, a migliorare ulteriormente la fan experience in tutte le aree dell'Allianz Stadium, una struttura che registra il più alto tasso di riempimento in Serie A e offre un'esperienza eccellente in ogni settore dello stadio”. Quindi ha preso parola Michela Filippi, Marketing Director di Heineken Italia: "Questa partnership rappresenta per Heineken un'opportunità estremamente importante per rafforzare la connessione con il mondo del calcio, un linguaggio universale capace di unire persone e passioni in tutto il mondo. Insieme a Juventus, una delle squadre più amate in Italia e seguite a livello internazionale, vogliamo contribuire a creare esperienze uniche, che coinvolgano tifosi di ogni generazione e celebrino insieme la passione, la condivisione e l'appartenenza che rendono il calcio uno sport davvero speciale”.