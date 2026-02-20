Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Kalulu, la Juve chiede la grazia dopo la squalifica per "acclarata ingiustizia"

Il club bianconero chiede l'annullamento della sanzione al francese per l'espulsione nata dalla simulazione di Bastoni
2 min
Tagskalulubastonigrazie
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La Juventus ha chiesto alla Figc la grazia per Pierre Kalulu dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a causa della simulazione di Alessandro Bastoni nella partita di sabato scorso persa 3-2 contro l'Inter. Il giudice sportivo infatti, martedì, ha comunque squalificato per una giornata il difensore francese della Juve sulla base del referto arbitrale e oggi la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dei bianconeri. Le immagini video e le scuse successive dello stesso Bastoni però hanno dimostrato che quel cartellino rosso nasce da un errore dell'arbitro La Penna.

La motiviazione della richiesta

La Juve ha così chiesto oggi l'annullamento di quella squalifica, attraverso la grazia: la motivazione addotta dal club bianconero è "acclarata ingiustizia". L'istanza della Juve arriva subito dopo il respingimento, reso noto nel primo pomeriggio, del reclamo d'urgenza presentato alla Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite. La società bianconera punta a riavere Kalulu in campo già nella partita in programma domani, sabato 21 febbraio, a Torino contro il Como, gara decisiva nella corsa alla Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Bastoni, nuove scuse per KaluluComolli sullo sfogo in Inter-Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS