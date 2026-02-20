Kalulu, la Juve chiede la grazia dopo la squalifica per "acclarata ingiustizia"

La Juventus ha chiesto alla Figc la grazia per Pierre Kalulu dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a causa della simulazione di Alessandro Bastoni nella partita di sabato scorso persa 3-2 contro l'Inter. Il giudice sportivo infatti, martedì, ha comunque squalificato per una giornata il difensore francese della Juve sulla base del referto arbitrale e oggi la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dei bianconeri. Le immagini video e le scuse successive dello stesso Bastoni però hanno dimostrato che quel cartellino rosso nasce da un errore dell'arbitro La Penna.