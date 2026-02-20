Kalulu, la Juve chiede la grazia dopo la squalifica per "acclarata ingiustizia"
La Juventus ha chiesto alla Figc la grazia per Pierre Kalulu dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata a causa della simulazione di Alessandro Bastoni nella partita di sabato scorso persa 3-2 contro l'Inter. Il giudice sportivo infatti, martedì, ha comunque squalificato per una giornata il difensore francese della Juve sulla base del referto arbitrale e oggi la Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso dei bianconeri. Le immagini video e le scuse successive dello stesso Bastoni però hanno dimostrato che quel cartellino rosso nasce da un errore dell'arbitro La Penna.
La motiviazione della richiesta
La Juve ha così chiesto oggi l'annullamento di quella squalifica, attraverso la grazia: la motivazione addotta dal club bianconero è "acclarata ingiustizia". L'istanza della Juve arriva subito dopo il respingimento, reso noto nel primo pomeriggio, del reclamo d'urgenza presentato alla Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite. La società bianconera punta a riavere Kalulu in campo già nella partita in programma domani, sabato 21 febbraio, a Torino contro il Como, gara decisiva nella corsa alla Champions League.